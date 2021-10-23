Я і уявити собі не могла, – Меркель розповіла, коли усвідомила розбіжність у поглядах із Путіним

Меркель повідомила, що ще в 2001 році усвідомила наявність серйозних розбіжностей із Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель стверджує, що ще в 2001 році під час виступу президента Росії Володимира Путіна в Бундестазі усвідомила наявність серйозних розбіжностей із російським лідером. Свою точку зору вона виклала в інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung.

«Мені було завжди ясно, ще тоді, коли він у 2001 році говорив у Бундестазі, що є значні розбіжності. Для російського президента розпад Радянського Союзу є сумною подією, ми ж, навпаки, відчуваємо радість із приводу закінчення холодної війни, німецької та європейської єдності», – сказала Меркель.

«Але при вступі на посаду я і уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України – практично поруч із Євросоюзом – дійде до таких військових зіткнень», – зазначила діюча канцлерка.

Вона також висловила думку, що роль Берліна в світі знижується, незважаючи на те що ФРН – багата країна. За словами Меркель, причиною стала «повна зміна балансу сил».

«Коли я стала канцлером, ВВП Китаю, що становив $2,3 трлн, був дещо нижчим, ніж у Німеччини з її $2,8 трлн. Сьогодні ВВП Китаю становить $14,7 трлн, а наш виріс до $3,8 трлн», – пояснила вона.

«У зв'язку з цим нам слід стратегічно розумно вибудовувати наші відносини. Сьогодні ми повинні боротися за те, щоб і надалі зберегти своє значення», – додала Меркель. Вона вважає, що тепер «потрібно зробити все для пошуку шляху, який дозволить згуртувати Європу».

Зазначимо, що Путін виступив у Бундестазі 25 вересня 2001 року. У своїй агресивній промові диктатор нагадав про традиції російсько-німецьких відносин, про той внесок, який внесли німці в розвиток російської економіки і культури, торкнувся питання забезпечення глобальної безпеки та інші теми.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу в п'ятницю, 22 жовтня, оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС.

Меркель 16 років обіймає пост канцлера ФРН. У вересні у країні пройшли вибори, за підсумками яких через деякий час визначиться новий канцлер. Тому нинішня Рада ЄС має стати її останнім самітом як канцлера ФРН.

До слова, нещодавно Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина.

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