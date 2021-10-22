Лідери ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціями
Ангела Меркель взяла участь у 107 зі 214 зустрічей Ради ЄС з часів її початку
Лідери країн Євросоюзу в п'ятницю, 22 жовтня, оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС. Меркель востаннє бере участь у цій зустрічі, пише AFP.
#UPDATE German Chancellor Angela Merkel on Friday received a standing ovation from EU counterparts at her final European summit after 16 years as the bloc's most influential leader pic.twitter.com/ycC0zWwHmF— AFP News Agency (@AFP) October 22, 2021
«Ти взяла участь у 107 зі 214 зустрічей Ради ЄС з часів її початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному», – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.
«Дякую тобі, люба Ангело», – додав він німецькою мовою.
До запису прикріплено відео, яке починається записом від 2005 року першого саміту Меркель як канцлера ФРН. Воно продовжується кадрами та фотографіями Меркель різних років в оточенні європейських лідерів.
You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021
Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.
Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa
Меркель 16 років займає пост канцлера ФРН. У вересні в країні пройшли вибори, за підсумками яких через деякий час визначиться новий канцлер. Тому нинішня Рада ЄС має стати її останнім самітом як канцлера ФРН.
До слова, на днях Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмаак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.