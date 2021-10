Лідери ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціями

Лідери країн Євросоюзу в п'ятницю, 22 жовтня, оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС. Меркель востаннє бере участь у цій зустрічі, пише AFP.

#UPDATE German Chancellor Angela Merkel on Friday received a standing ovation from EU counterparts at her final European summit after 16 years as the bloc's most influential leader pic.twitter.com/ycC0zWwHmF

«Ти взяла участь у 107 зі 214 зустрічей Ради ЄС з часів її початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному», – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Дякую тобі, люба Ангело», – додав він німецькою мовою.

До запису прикріплено відео, яке починається записом від 2005 року першого саміту Меркель як канцлера ФРН. Воно продовжується кадрами та фотографіями Меркель різних років в оточенні європейських лідерів.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa