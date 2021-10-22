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    Лідери ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціями

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    Лідери країн Євросоюзу оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС - Лідери ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціями
    Лідери країн Євросоюзу оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС
    фото: susanafrexes / twitter

    Ангела Меркель взяла участь у 107 зі 214 зустрічей Ради ЄС з часів її початку

    Лідери країн Євросоюзу в п'ятницю, 22 жовтня, оваціями вітали канцлерку Німеччини Ангелу Меркель на Раді ЄС. Меркель востаннє бере участь у цій зустрічі, пише AFP.

    «Ти взяла участь у 107 зі 214 зустрічей Ради ЄС з часів її початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному», – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

    «Дякую тобі, люба Ангело», – додав він німецькою мовою.

    До запису прикріплено відео, яке починається записом від 2005 року першого саміту Меркель як канцлера ФРН. Воно продовжується кадрами та фотографіями Меркель різних років в оточенні європейських лідерів.

    Меркель 16 років займає пост канцлера ФРН. У вересні в країні пройшли вибори, за підсумками яких через деякий час визначиться новий канцлер. Тому нинішня Рада ЄС має стати її останнім самітом як канцлера ФРН.

    До слова, на днях Меркель посперечалась з Ердоганом: стала відома причина.

    Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмаак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

    Теги: ЄС Німеччина Ангела Меркель політика
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    Лідери ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціями