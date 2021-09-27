З'явилися перші офіційні результати виборів в Німеччині

СДПН попередньо набрали 24,8%, ХДС / ХСС - 26,9%

Федеральна виборча комісія (ІК) Німеччини опублікувала перші офіційні результати виборів в бундестаг, які пройшли 26 вересня, на своєму сайті.

Згідно з попередніми даними станом на 23:00 за місцевим часом (00:00 за київсьоким), за Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) проголосувало 24,8% виборців. Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС і ХСС) набрав в цілому 26,9 % голосів.

На даний момент підраховані результати 83 округів з 299.

Голоси серед інших партій розподіляються наступним чином: «Зелені» набрали 12,2 % голосів, «Альтернатива для Німеччини» - 11,2 %, Вільна демократична партія - 10,8 %, Ліва партія - 3,9 %.

За інші партії в цілому проголосували 10 % німецьких виборців.

При цьому за опублікованими раніше телеканалом ZDF результатами екзитполів лідерство утримували соціал-демократи (26 % голосів), а блок ХДС / ХСС отримав тільки 24 %. Екзитполи, опубліковані телеканалом ARD, віддавали лідерам голосування рівну кількість голосів - по 25 %.

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС / ХСС Армін Лашет вже заявив, що має намір вести переговори про створення уряду як глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС), чиїм лідером була Ангела Меркель, яка йде у відставку з цього поста. Його головний конкурент - кандидат від СДПН Олаф Шольц - в свою чергу підкреслив, що на головування в партії не претендує, так як має намір стати канцлером.

Зазвичай кандидатами в канцлери на виборах в бундестаг стають діючі голови партій. Однак цього разу соціал-демократи розділили ці позиції. Олаф Шольц, який займав в уряді Меркель пост глави мінфіну, став кандидатом у канцлери. Партію СДПН очолюють Саскія Ескен і Норберт Вальтер-Борянс.

Обидва кандидати в канцлери вже заявили, що збираються закінчити переговори про правлячу коаліцію в новому уряді до католицького Різдва. За словами Шольца, якщо це відбудеться трохи раніше, то «було б теж добре». Лашет підкреслив, що новий уряд повинен приступити до роботи «до Різдва», так як Німеччина в наступному році буде головою G7.

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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