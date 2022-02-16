Сенат США підготував законопроєкт із новими санкціями проти Росії

«Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну»

Група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроект, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроєкті передбачається додаткова підтримка України. Про це пише сайт комітету з міжнародних відносин Сенату США.

«Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому», – заявив автор законопроекту, старший член Комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.

Він пояснив, що нова законодавча ініціатива передбачає негайні дії з метою зупинки проєкту «Північний потік-2», масштабних економічних втрат для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.

Відзначається, що у нового законопроекту символічна абревіатура NYET (від російського «ні»), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory. У перекладі назва документа означає «Ніколи не поступатися територією Європи». Проект закону відразу підтримали в якості співавторів більше трьох десятків сенаторів-республіканців.

Цей проект внесений після того, як переговори між демократами і республіканцями (вони в Сенаті в меншості) з приводу підготовки подібного двопартійного документа з новими санкціями проти Росії зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, 15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

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