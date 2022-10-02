Буданов заявив, що у Путіна є мінімум три двійники

Буданов розповів, скільки у Путіна може бути двійників

У ГУР є фахівці, які спеціалізуються на Путіні

Російський диктатор Володимир Путін має мінімум трьох двійників, яких використовує залежно від обставин. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

Буданов зазначив, що у ГУР є фахівці, які розуміються на цьому питанні.

«Я особисто не є «путінознавцем», скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді – треба просто підняти інформацію», – сказав Буданов.

Втім, де конкретно «засвітилися» ці двійники та як саме розвідникам вдалося їх розпізнати, Буданов не пояснив.

Він також зазначив, що у РФ вистачало чиновників, які хотіли перешкодити повномасштабному вторгненню в Україну, оскільки усвідомлювали наслідки.

«Але, як ви знаєте, у Росії рішення ухвалюються лише однією людиною», – додав глава ГУР.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.