Wprost помістив на обкладинку Путіна, який схожий на Гітлера

Путіна зобразили з батареєю, яка нагадує вуса Гітлера

Відомий польський журнал Wprost презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив президент РФ Володимир Путін, який нагадує образ Адольфа Гітлера. Зображення обкладинки таблоїд розмістив на своїй інтернет-сторінці.

На обкладинці Путіна зобразили з батареєю над губами, яка нагадує вуса Гітлера. Зазначимо, що видання присвятило Путіну обкладинку та три статті про нього та війну в Україні.

У одній статті йдеться про те, що кремлівський диктатор сподівається, що холодні радіатори приборкають українців. Але журналісти сумніваються в тому, що росіяни, які планували захопити Київ за два дні, здатні зламати українців після семи місяців війни.

Окрім того, в інший статті йде мова про те, що Європа готова дати відсіч енергетичному шантажу Путіна.

«Кремлівські пропагандисти дуже тішаться похмурими прогнозами зими без світла та опалення. Однак виявляється, що ЄС може протистояти російському тиску», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, кілька днів відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.

Під фото розташований підпис «Небезпечно слабкий», а ще нижче – «Всі на війну: чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати». Автором карикатури теж був Рейнольдс.