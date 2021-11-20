Бурба розповів про цікаві обставини свого звільнення

Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців»

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців». Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна 24».

За його словами, рішення про його звільнення зі служби ухвалював президент України Володимир Зеленський.

«Є військовослужбовець, а є верховний головнокомандувач. Я не обговорюю укази президента. Він вважав доцільним – мене звільнили», – сказав Бурба.

Бурба розповів, що був звільнений з посади у той момент, коли готував план заходів з перевірки щодо провалу операції із затримання бойовиків.

«Позиція президента мене дивує. За два дні до звільнення, коли я вперше потрапив до президента після провалу операції, хоча з моменту 29-го плюс–мінус 5–6 днів я не зміг потрапити, я підготував план заходів з перевірки щодо провалу операції. Все дуже чітко: є перемога – ми аналізуємо, є провал – ми двічі аналізуємо, що сталося», – повідомив він.

Військовослужбовець зазначає, що президент погодив написання рапорту з усіма прізвищами тих, хто був долучений до складної операції.

«Ми розуміли, що з Білорусі зараз прибудуть співробітники ФСБ, які все розслідуватимуть. І президент погодив план з перевірки осіб, яким було відомо про операцію. Він мені погодив, що впродовж одного–двох днів я дам рапорт, де вкажу всі прізвища, починаючи від ГУР, СБУ тощо. А також прізвища тих, хто був у кабінеті – це нормальні явища, нормальний протокол розслідування. Ми проговорили, 4 серпня ввечері я був готовий доповідати. У п'ятницю вранці я попросився до президента, але дізнався, що має бути указ про звільнення», – зазначив він.

Нагадаємо, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.