Зеленський повідомив скандальну інформацію про Бурбу

Президент заявив, що ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба збудував собі будинок за 11 мільйонів

Президент назвав ексочільника розвідки бізнесменом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Про це Зеленський сказав під час пресмарафону.

За інформацією президента, Бурба заробляв великі гроші за допомогою такого бізнесу. В результаті він збудував начебто собі будинок за 11 млн, не уточнивши, про яку валюту йдеться.

«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка (ринок). Такий керівник розвідки мене не влаштовує», – сказав Зеленський.

Він вважає, що Бурба знав, що Зеленський планує його звільнити. Після цього ексглава ГУР, за словами президента, передав оперативну інформацію про те, «хто вигадав формулу Covid-19».

«Він назвав мені цю країну. Він запропонував передати цю інформацію РФ чи Китаю. Я не знаю, за кого він мене приймав, але тоді все стало зрозуміло, що він аферист та авантюрист», – додав Зеленський.

Сьогодні колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко, який нині співпрацює з Офісом президента, заявив, що Бурба пропонував викрасти у західних лабораторіях формулу вакцини проти Covid-19.

Раніше радник Банкової заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Як відомо, представники влади після розслідування зриву операції із захоплення «вагнерівців» стали активно поливали брудом генерала Василя Бурбу, який керував спецоперацією. Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони називають авантюристом та намагаються дискредитувати.

Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

До слова, розвідників, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Крім того, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.