«Це демарш»: Геращенко і Вакарчук пішли з засідання комітету Ради через Яременка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардепи від «Європейської солідарності» та «Голосу» залишили комітет Ради з питань зовнішньої політики через головування Богдана Яременка

На початку засідання комітету депутати звернулися з проханням про те, щоб вів засідання перший заступник Яременка, але їм відмовили

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, який очолює депутат від партії «Слуга народу» Богдан Яременко, народні депутати від «ЄС» Ірина Геращенко та Марія Іонова та лідер «Голосу» Святослав Вакарчук влаштували демарш та пішли з засідання.

Відео з інцидентом опублікував телеканал ZIK.

На початку засідання депутати звернулися з проханням про те, щоб вів засідання перший заступник Яременка. Їм відмовили, засідання комітету покинули депутати від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко і Марія Іонова.

«Це демарш, і він визначається нашою принциповою позицією, що глава комітету з міжнародних відносин не може брати участі в тому, що може трактуватися як торгівля людьми», - наголосила Геращенко.

Услід за ними засідання покинув Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали п’ятьох кандидатів на посаду глави комітету Ради з питань зовнішньої політики.

Раніше було оприлюднено фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами «Сеть знакомств...» та «Loveeto». У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.