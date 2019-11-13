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    Політика

    «Це демарш»: Геращенко і Вакарчук пішли з засідання комітету Ради через Яременка

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    <p>Нардепи від &laquo;Європейської солідарності&raquo; та &laquo;Голосу&raquo; залишили комітет Ради з питань зовнішньої політики через головування Богдана Яременка</p> - «Це демарш»: Геращенко і Вакарчук пішли з засідання комітету Ради через Яременка

    Нардепи від «Європейської солідарності» та «Голосу» залишили комітет Ради з питань зовнішньої політики через головування Богдана Яременка

    На початку засідання комітету депутати звернулися з проханням про те, щоб вів засідання перший заступник Яременка, але їм відмовили

    Під час засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, який очолює депутат від партії «Слуга народу» Богдан Яременко, народні депутати від «ЄС» Ірина Геращенко та Марія Іонова та лідер «Голосу» Святослав Вакарчук влаштували демарш та пішли з засідання.

    Відео з інцидентом опублікував телеканал ZIK.

    На початку засідання депутати звернулися з проханням про те, щоб вів засідання перший заступник Яременка. Їм відмовили, засідання комітету покинули депутати від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко і Марія Іонова. 

    «Це демарш, і він визначається нашою принциповою позицією, що глава комітету з міжнародних відносин не може брати участі в тому, що може трактуватися як торгівля людьми», - наголосила Геращенко.

    Услід за ними засідання покинув Святослав Вакарчук.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали п’ятьох кандидатів на посаду глави комітету Ради з питань зовнішньої політики.

    Раніше було оприлюднено фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами «Сеть знакомств...» та «Loveeto». У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

    За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.

    Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко Святослав Вакарчук партії політика скандал фракція Богдан Яременко
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