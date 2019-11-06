Сексскандал у Раді. Відомий митець порівняв депутата Яременка з Ернестом Гемінгвеєм і Оскаром Вайлдом



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Василь Шкляр: Якби ми зазирнули в голови всім нашим парламентарям, та й не тільки їм, то вжахнулися б від темної безодні людської душі Фото: vilne.org.ua

«Оприлюднювати чуже листування без дозволу – це підло і протиправно», вважає Шкляр

Письменник Василь Шкляр прокоментував скандал, спровокований нещодавно перепискою у сесійній залі глави парламентського комітету з закордонних справ Богдана Яременка з повіями.

Митець зазначив, що його не цікавлять такі історії - надмірне і скрупульозне смакування ними свідчить про певні комплекси і журналістів, і політиків. «Я не знаю, що нам дасть, а що відбере легалізація сексуального бізнесу. Може, щось докине до бюджету. Тому діагнозів ставити не буду. Скажу тільки, що обговорюваний казус з депутатом набагато дрібніший за той, що стався у Білому домі з Білом Клінтоном. До Америки нам і тут ще далеко. А оприлюднювати чуже листування без дозволу – це справді підло і протиправно», - підкреслив письменник.

«Якби ми зазирнули в голови всім нашим парламентарям, та й не тільки їм, то вжахнулися б від темної безодні людської душі. Хтось із великих сказав, що 90% його думок були перейняті такими дурницями, що йому самому хочеться згоріти від сорому. Ми знаємо видатних письменників світової літератури, котрі не цуралися подібних розваг. Навіть хвалилися ними з парубоцьким гонором. Той-таки Гемінгвей чи, ще цікавіше, Оскар Вайлд, якого навіть судили за гомосексуалізм. Та таких прикладів доста», - розказав Шкляр.

Письменник зазначив, що герой його роману «Самотній вовк», вояк іноземного легіону, зізнається, хай, може, й іронічно: «Я люблю повій. І якби був жінкою, то теж став би повією». Шкляр пояснив, що це своєрідний протест проти фальшивих добропорядних стосунків на показ, за якими часто ховається ще та проституція.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств. Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією», влаштованою ним самим. Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.

1 листопада Яременко заявив, що написав заяву про складання повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.