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У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Чернишова віцепрем'єром

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Чернишова віцепрем'єром
Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 року – голова правління НАК «Нафтогаз України»
фото: Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністерство єдності українців може очолити голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Олексія Чернишова посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України. Про це йдеться у картці проєкту постанови на сайті Верховної Ради України. 

Зазначається, що ініціатором законопроєкту є голова комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Андрій Задорожний. 

Нагадаємо, в Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. Як повідомило Рбк-Україна джерело в «Слузі народу», його може очолити голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.  

Нагадаємо, у серпні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства єдності», яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

«Главком» раніше писав, що народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат і збирається очолити нове Міністерство об'єднання українців. 

Також «Главком» повідомляв, що  у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Учора, 2 грудня, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянув заяву народного депутата України Альони Шкрум про складення депутатських повноважень і погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум. Особисту заяву Альона Шкрум подала 29 листопада, сказано на сторінці комітету. 

Теги: Володимир Зеленський президент Олексій Чернишов партія Слуга народу

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