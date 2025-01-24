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Мін'єд чи інакше? Чернишов оголосив скорочену назву нового міністерства

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мін'єд чи інакше? Чернишов оголосив скорочену назву нового міністерства
Олексій Чернишов зауважив, що затверджено скорочену назву Міністерства національної єдності України
фото: Міністерство національної єдності України

Уряд схвалив створення Агенції національної єдності

Сьогодні, 24 січня, Кабмін України ухвалив постанову, якою визначається діяльність Міністерства національної єдності України та затверджується його скорочена назва. Про це повідомляє Міністерство національної єдності України.

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов зауважив, що скорочена назва міністерства – Міннац’єдності:

«Ухвалення урядом Положення про Міністерство національної єдності України – це важливий етап у діяльності відомства, який відкриває нові можливості для ефективної роботи з нашими громадянами. Це дасть змогу більш системно опікуватися питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які були змушені тимчасово залишити домівки».

Також документом визначено основні повноваження Міннац’єдності:

  • забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної єдності України та спільного розвитку; української національної самосвідомості; інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України);
  • формування та реалізація державної політики з питань забезпечення визначених законодавством України прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, зокрема внаслідок збройного конфлікту. А також – створення умов для їх добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
  • сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб осіб, які виїхали за кордон;
  • сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності.

Крім того, Уряд схвалив створення Агенції національної єдності – ключової структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування.

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року Олексій Чернишов очолив нове відомство – Міністерство національної єдності України.

Згодом стало відомо, що до компетенції віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України Олексія Чернишова зокрема належать питання кінематографії. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1529.

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Теги: Кабмін політика уряд Олексій Чернишов Міністерство національної єдності

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