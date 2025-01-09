Україна готова бронювати громадян, які повернуться з-за кордону – Чернишов

За словами Чернишова, українці, які повернуться з-за кордону, можуть працювати на оборонних підприємствах із бронюванням

Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов, повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначив міністр, громадяни України мають ухвалити самотужки рішення повернутися додому.

«Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати», – каже він.

Нагадаємо, очільник Міністерства національної єдності заявляв, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо вдасться розв'язати питання з бронюванням.

Як відомо, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.

До слова, з 2025 року у більшості країн Європейського союзу будуть впроваджуватися нові правила для українських біженців. Так, у Німеччині виплати працездатним біженцям знижуватимуть на 30%, якщо вони відхилятимуть вигідні пропозиції працевлаштування. Водночас Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування.

«Главком» зібрав усі відомі нововведення, на які слід очікувати українцям за кордоном у 2025 році.