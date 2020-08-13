Чи багато це для Нью-Йорка? Представник України при ООН назвав свою зарплату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Кислиця розповів, скільки заробляє

«Минулого місяця я отримав 160 тис. грн», – Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця переконаний: витрати на зовнішню політику в Україні великі, однак в порівнянні зі світовими витратами вони замалі. За його словами, бюджет Київського національного університету імені Тараса Шевченка більший, ніж бюджет Міністерства закордонних справ. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Минулого місяця я отримав десь 160 тис. грн зарплати. Багато це чи мало в реаліях Нью-Йорка? Наприклад, розмова за кавою із колегою коштуватиме приблизно 500-600 грн. А лише колег-постпредів у мене майже дві сотні», – ділиться дипломат.

За словами високопосадовця, час від часу лунають закиди на адресу МЗС. «Але я постійно відповідаю: не порівнюйте нас з французькими, американськими дипломатами, масштаб і умови роботи нашої і їхніх зовнішньополітичних служб. Ми не глобальна держава. До прикладу, 14 років тому у Держдепі працювало 56 тис. людей. Приблизно 28 тис. в США і 28 тис. за кордоном. Відкрийте довідник ООН і подивіться, скільки працює від РФ. Там вам десь на сьомій сторінці стане нудно читати їхні прізвища. На сьогоднішній день у нас в Нью-Йорку менше дюжини дипломатів, враховуючи мене. Плюс адміністративно-технічний персонал. У нас було скорочення після членства в Радбезі, але я не вважаю, що це скорочення було критичним, – розповідає Кислиця. – Але заради честі українських дипломатів мушу зазначити, що українські дипломати що на початку минулого століття, що працювали після відновлення незалежності України, брали не фінансуванням, а своїми патріотизмом і професійністю».

Нагадаємо, у квітні був переглянутий бюджет України, згідно з цим урізане фінансування МЗС. Однак, за словами постійного представника України в ООН, залишилися всі гроші на виплату заробітних плат, на медстрахування, на зв’язок, на поточний ремонт. «Нинішня оптимізація не має критичного характеру. Я бачу розуміння з боку МЗС і керівництва держави щодо необхідності повноцінного фінансування зовнішньополітичної служби, яка, до речі, є неймовірно коштовною справою», – пояснив він.