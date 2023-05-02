Чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ? Банкова пояснила

Подоляк: «Україна не буде переслідувати громадян, які отримали російський паспорт під жорстоким примусом»

Принципова позиція не брати російський паспорт заслуговує на найвищу оцінку, однак Україна не виграє від ще більшої кількості полонених і закатованих громадян

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російські паспорти задля збереження життя. Водночас міністерка Ірина Верещук порадила не брати паспорти РФ. вважають, що рацію мають обоє. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що в цих заявах немає суперечностей. Про це він написав у своєму Twitter.

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«У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть», – підкреслив посадовець.

Подоляк зауважив, що принципова позиція не брати російський паспорт заслуговує на найвищу оцінку, однак Україна не виграє від ще більшої кількості полонених і закатованих громадян.

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«Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали «російське громадянство». Ключове – пасивно, під жорстким примусом. Бо це одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни», – зазначив радник.

При цьому він наголосив, що кожен, хто активно сприяв окупантам, обіймав посади в окупаційних адміністраціях, допомагав в організації так званих «референдумів» і «під камери» брав російські паспорти, відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

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Також відомо, що окупанти вигадали новий інструмент спонукання мешканців тимчасово захоплених Росією територій України брати паспорти РФ. Мешканці, які отримали російський паспорт, нібито можуть отримати державні житлові сертифікати РФ, які призначені для купівлі житла на території Росії.