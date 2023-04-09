Примусова паспортизація Херсонщини: що обіцяють окупанти місцевим

Росіяни обіцяють місцевим жителям житлові сертифікати, за які можна придбати житло в РФ

Окупанти не полишають спроб примусово паспортизувати жителів Херсонщини. Про це заявляє Центр національного спротиву.

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Для цього росіяни вигадали новий інструмент спонукання: мешканці, які отримали паспорт Російської Федерації, можуть отримати державні житлові сертифікати РФ, які призначені для купівлі житла на території Росії.

За даними Центру національного спротиву, під час інформаційної кампанії, яку розгорнули навколо цього процесу, наголошували, що херсонці користуються такою пропозицією та переїжджають до нових квартир чи будинків у «безпечних регіонах» Росії. Повідомляють, що середня сума такого сертифіката еквівалентна близько 3 млн рублів. Такі кошти можуть покрити витрати на оселю у Ставрополі чи Краснодарі.

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На противагу, у ЦНС заявляють, що темп паспортизації попри таку агітацію залишається низьким та не відповідає плану, який був визначений владою Росії.

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.