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Окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ
Темп російської паспортизації на окупованих територіях залишається низьким
фото з відкритих джерел

Загарбники погрожують мешканцям окупованих територій забирати у них дітей

На окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

«Погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестата у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти», – заявив він.

Також Дмитрашківський зазначив, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вишукують партизанів після того, як ЗСУ знищили там склади та техніку.

Раніше повідомлялося, що окупанти вигадали новий інструмент спонукання мешканців тимчасово захоплених Росією територій України брати паспорти РФ. Мешканці, які отримали паспорт Російської Федерації, нібито можуть отримати державні житлові сертифікати РФ, які призначені для купівлі житла на території Росії. 

Нагадаємо, що станом на 9 квітня 468 дітей загинули через повномасштабну агресію РФ. Ще 947 дітей – отримали поранення різних ступенів тяжкості. 

Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

В Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ. 

Українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність

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Теги: Запорізька область Херсонщина паспорт росія війна окупанти діти

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