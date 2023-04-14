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Окупанти вигадали ще один спосіб змусити українців брати паспорти РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вигадали ще один спосіб змусити українців брати паспорти РФ
На окупованій Донеччині відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних
фото з відкритих джерел

РФ прискорює темпи примусової паспортизації мешканців окупованих територій України

Російська Федерація продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Особливо активізувалась діяльність із прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Також відомо, що окупанти вигадали новий інструмент спонукання мешканців тимчасово захоплених Росією територій України брати паспорти РФ. Мешканці, які отримали паспорт Російської Федерації, нібито можуть отримати державні житлові сертифікати РФ, які призначені для купівлі житла на території Росії. 

Теги: паспорт росія окупанти Україна війна

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