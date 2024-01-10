Чи можливий наступ Росії перед виборами: відповідь британського полковника

Дрейф у бік мілітаризації Росії є попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися – експерт

Захід має повністю підтримати та озброїти Україну для боротьби проти російської агресії. Якщо цього не зробити, через кілька років НАТО буде воювати з Росією. Впевненість у цьому висловив британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, коментуючи чутки про те, що зараз Росія готує «вирішальний наступ», здатний повернути хід війни, передає The Telegraph.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Росія зараз активно «нишпорить» по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів, які його підтримують, у той час як Київ просить артилерійські снаряди та ракети ППО у своїх «розгублених» союзників.

Полковник зазначив, що напередодні виборів у березні Путіну доведеться продемонструвати успіхи на місцях, і, враховуючи все, зараз у нього є явний стимул зробити «все можливе» у своїй «спеціальній військовій операції». Експерт нагадав, що, за оцінками Інституту вивчення війни російські військові, швидше за все, не зможуть провести ефективний наступ із захопленням нових територій в Харківській області, однак, попередив: «Це не означає, що такий напад зовсім неможливий».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як і Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Дрейф у бік мілітаризації російської держави та зростаючі заклики до більшого наступу повинні служити попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Навіть після припинення вогню, повернення до колишньої «нормальності» вже не буде», – наголосив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Він запевнив, якщо Захід не буде озброювати Україну, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років.

Нагадуємо, чи є підстави боятися масштабного наступу на Харків?

Стало відомо, що Росія продовжує накопичувати війська: Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.