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Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»
Військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів
фото з відкритих джерел

Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною

У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу. Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів («Чайка», «Вогник», «Галактика», «Ливарник» та «Лісова галявина»). Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною.

Дослідники визначили, що в районі колишнього дитячого табору «Галактика» розташований клуб активного відпочинку «Корсар». Тут можна зіграти у лазертаг, пейнтбол і т.д.

У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика. Нібито відбувається «повне перезавантаження». Причини вони не розголошують.

«Зміна майданчика щодо ігор клубом «Корсар» може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження», – пише «Гаюн».

Місце будівництва військового містечка у Білорусі
Місце будівництва військового містечка у Білорусі
фото: Telegram/Беларускі Гаюн

Нагадаємо, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди.

До слова, попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.

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Теги: Білорусь військові кордон

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