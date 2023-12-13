Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»

Військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів

Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною

У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу. Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

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За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів («Чайка», «Вогник», «Галактика», «Ливарник» та «Лісова галявина»). Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною.

Дослідники визначили, що в районі колишнього дитячого табору «Галактика» розташований клуб активного відпочинку «Корсар». Тут можна зіграти у лазертаг, пейнтбол і т.д.

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У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика. Нібито відбувається «повне перезавантаження». Причини вони не розголошують.

«Зміна майданчика щодо ігор клубом «Корсар» може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження», – пише «Гаюн».

Місце будівництва військового містечка у Білорусі фото: Telegram/Беларускі Гаюн

Нагадаємо, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди.

До слова, попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.