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Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
ЗСУ тримають оборону на усіх напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 січня

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 січня.

Ворожі удари по Україні

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупатнів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито сім атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника.

Як повідомлялося, Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Теги: Херсонщина Бахмут Авдіївка окупанти ЗСУ війна

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