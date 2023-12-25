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Загибла на Херсонщині та 528 снарядів по Луганщині: яка ситуація по регіонах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Загибла на Херсонщині та 528 снарядів по Луганщині: яка ситуація по регіонах
Російські загарбники завдали авіаційних та артилерійських ударів, а також запускали БпЛА «Shahed-131/136
фото: ДСНС України/Telegram

За минулу добу внаслідок обстрілів окупантів одна людина зхагинула, ще сім – отримали поранення

Минулої доби в одинадцяти областях України зафіксовано обстріли російських окупантів, на Херсонщині загинула жінка. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Хмельниччина

Вночі під час сигналу повітряної тривоги силами ППО ЗСУ було знешкоджено БПЛА типу «Shahed». Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Чернігівщина

За добу – 5 обстрілів (68 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади. В останній внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Запорізька область

18 населених пунктів – під ворожим вогнем, ворог завдав 176 ударів по області. Окупанти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БПЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського.

142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень російські загарбники не давали спокою Нікопольщині. На районний центр скерували дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській сільській громадах. П'ять ворожих БпЛА над областю знищили наші захисники з ПвК «Схід» вчора пізно ввечері. По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах, ще один – у Павлоградському. В останньому – уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля – пожежу рятувальники приборкали. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Гатище, Бударки Чугуївського району; Гур'їв Козачок Богодухівського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.

Луганщина

Окупанти  обстріляли Невське, на території села вчора сталося 15 вибухів. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Біля Стельмахівки ворог намагався прорвати нашу оборону, однак вимушений був відійти на раніше зайняті позиції. З авіації росіяни вдарили по Новоєгорівці та Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 140 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів було 5 населених пунктів: Курахове, смт Желанне, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, с. Новоселівка Перша. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них: 3 – багатоквартирних), ЛЕП, дитсадок. За добу на Донеччині троє поранених.

Миколаївщина

Вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136». Учора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Постраждалих немає. Також обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Артилерійські удари фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Вночі противник ворог атакував область. Спершу тактична авіація випустила ракету Х-31П в напрямку Чорноморська. Підрозділи протиповітряної оборони ракету знищили. Після ворог почав атакувати  ударними БпЛА типу «Shahed-136/131». На Одещині знищено 17 дронів. Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (288 снарядів), з них по м. Херсон – 4 артилерійських обстріли (16 снарядів). Окупанти поцілили  у райони 27 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. У селі Бобровий Кут 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували. Ворог завдав удару по Білозерці. Постраждала 36-річна місцева жителька, у неї зафіксована акубаротравма. Їй надали допомогу на місці.

Ворог щільним вогнем вкрив Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть. Вчора ввечері ворогом здійснено атаку попередньо 6-ма ударними БПЛА типу «Shahed» в районі н.п. Раківка, Бериславського району. Інформації щодо потерпілих та пошкоджень не надходила. За добу по області: одна людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: війна обстріл смерть Миколаїв Запорізька область Херсон будинок жінка втрати поранення росіяни окупанти

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