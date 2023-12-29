З-під завалів у Києві рятувальники дістали ще одного загиблого

Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 року

У Києві вже двоє загиблих внаслідок атаки

Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Після ранкової атаки на столицю на цей час двоє загиблих», – йдеться в повідолменні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

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Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого, а також звільнили чотирьох людей.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.