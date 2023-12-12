США допоможуть Україні створити сили для відбиття агресії РФ – Остін

Ллойд Остін заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії

Остін: «Зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним»

США разом із союзниками «допоможуть Україні створити сили, здатні стримати Росію в найближчі роки». Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, передає пресслужба Пентагону.

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«Разом із нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки», – сказав Остін..

За його словами, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.

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«І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати», – резюмував Остін.

Раніше повідомлялося, що американські та українські військові лідери шукають нову стратегію на 2024 рік. Поштовх до нового підходу з’явився після того, як багатомісячний контрнаступ України не досягнув мети повернути територію, захоплену російською армією.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

Зеленський уже провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

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Крім того, Зеленський виступив у Національному університеті оборони США.

Також Зеленський зустрівся з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.