Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році

Нам потрібно більше зброї від наших партнерів

«95% західної техніки, яку вже передали у розпорядження ЗСУ, залишаються невикористаними»

Нещодавно авторитетне німецьке видання Die Welt написало про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не хотів розпочинати контрнаступ-2023 за відсутності необхідної кількості військової техніки, а тепер готує повноцінний контрнаступ на цей рік.

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Ближче до кінця осені з’явилися розмови про те, що нинішній контрнаступ Збройних сил України нібито не є успішним.

Причина цього – відсутність усієї необхідної для повноцінного контрнаступу техніки. Зокрема, американських винищувачів F-16 – а без переваги у повітрі розраховувати на стрімке подолання ешелонованої російської оборони було б дуже наївно.

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Крім того, наголосили у Die Welt, 95% західної техніки, яку вже передали у розпорядження ЗСУ, залишаються невикористаними. Тож говорити, що в тих умовах, які мали місце, нинішні результати контрнаступу – неуспішні, це не визнавати очевидного.

Упевнений, що цього року Сили оборони України цілком здатні на проведення повноцінного контрнаступу, із широким використанням наземної техніки та перевагою у повітрі. Втім, все залежатиме перш за все від західних партнерів України, тобто від того, скільки і якої саме техніки вони нададуть ЗСУ для цього контрнаступу.

Стаття ж, опублікована у німецькому виданні, відіграла дуже важливу роль, спростувавши чутки про те, що у Генерального штабу ЗС України немає планів на військову кампанію в 2024 році. Плани, як ми бачимо із публікації, є, плани амбітні і цілком реалістичні.

Іншим важливим аспектом у контексті можливого контрнаступу у наступному році є питання місця проведення контрнаступу. Простіше кажучи – на якому саме напрямку будуть відбуватися ці дії? І тут, на мою думку, можна говорити відразу про кілька перспективних ділянок фронту.

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Найпершим і найочевиднішим варіантом є мелітопольський напрямок на Півдні. На цій ділянці фронту Збройні сили України, навіть у обмеженій технічній комплектації, зуміли відбити у російських окупантів плацдарм, який цілком можна буде використати для наступного удару по російських позиціях.

Територія 10 на 10 кілометрів – це серйозний плацдарм для того, аби, за умови наявності усього необхідного озброєння, розпочати там наступного року повноцінний контрнаступ.

Прорив щонайменше частини «лінії Суровікіна» є перевагою цього напрямку – в наступному році доведеться проходити менше оборонних укріплень окупаційних військ. До того ж, в районі Мелітополя проходить траса на Маріуполь, яка є фактично єдиним повноцінним сухопутним логістичним шляхом на Херсонщину та Крим.

Другим таким напрямком може стати лівобережна частина Херсонської області. Однією із основних переваг цієї ділянки фронту є те, що тут росіяни не звели таких масштабних укріплень, як у Запорізькій області.

Крім того, десант українських морпіхів і подальші успішні дії Сил оборони в районі села Кринки на лівому березі Дніпра, де окупанти уже кілька місяців не можуть нічого зробити із українськими героями. І не настільки критичною там є ситуація, як це описують деякі західні ЗМІ.

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Втім, контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки не південних ділянках театру воєнних дій, а і на Сході. Зокрема, непоганим місцем для контрнаступальних дій може стати вугледарський напрямок.

Від Вугледара до Маріуполя і узбережжя Азовського моря – якихось 70 кілометрів. А Волноваху, яка є основним військово-транспортним хабом окупаційного контингенту, відділяє від Вугледара ще менше, близько 40 кілометрів. Тож можна припустити, що Генштаб ЗСУ врешті надасть перевагу повноцінному наступу на території Донеччини.

Російські війська, імовірно, передчуваючи можливість контрнаступу Збройних сил України 2024 року, наразі активізувалися на кількох ділянках фронту. Фактично росіяни уже з листопада почали наступ на Донбасі, зокрема, і для того, аби відтягнути сили ЗСУ від підготовки до контрнаступу на 2024 рік.

Завдання окупантів на зимовий період – взяття під контроль усієї території Донецької області. Саме через це вони і активізувалися на авдіївському, мар’їнському та вугледарському напрямках.

Одним словом, український контрнаступ 2024 року, який відрізнятиметься від літньо-осінньої кампанії минулого року, цілком можливий.

Але основною умовою для його успішного проходження є повноцінна військово-технічна допомога західних партнерів, без якої здійснити швидкий прорив російської оборони Збройним силам України буде непросто.

Нагадаю, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.

Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.