Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році

glavcom.ua
Нам потрібно більше зброї від наших партнерів
фото: ЗСУ

«95% західної техніки, яку вже передали у розпорядження ЗСУ, залишаються невикористаними»

Нещодавно авторитетне німецьке видання Die Welt написало про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не хотів розпочинати контрнаступ-2023 за відсутності необхідної кількості військової техніки, а тепер готує повноцінний контрнаступ на цей рік.

Ближче до кінця осені з’явилися розмови про те, що нинішній контрнаступ Збройних сил України нібито не є успішним.

Причина цього – відсутність усієї необхідної для повноцінного контрнаступу техніки. Зокрема, американських винищувачів F-16 – а без переваги у повітрі розраховувати на стрімке подолання ешелонованої російської оборони було б дуже наївно.

Крім того, наголосили у Die Welt, 95% західної техніки, яку вже передали у розпорядження ЗСУ, залишаються невикористаними. Тож говорити, що в тих умовах, які мали місце, нинішні результати контрнаступу – неуспішні, це не визнавати очевидного.

Упевнений, що цього року Сили оборони України цілком здатні на проведення повноцінного контрнаступу, із широким використанням наземної техніки та перевагою у повітрі. Втім, все залежатиме перш за все від західних партнерів України, тобто від того, скільки і якої саме техніки вони нададуть ЗСУ для цього контрнаступу.

Стаття ж, опублікована у німецькому виданні, відіграла дуже важливу роль, спростувавши чутки про те, що у Генерального штабу ЗС України немає планів на військову кампанію в 2024 році. Плани, як ми бачимо із публікації, є, плани амбітні і цілком реалістичні.

Іншим важливим аспектом у контексті можливого контрнаступу у наступному році є питання місця проведення контрнаступу. Простіше кажучи – на якому саме напрямку будуть відбуватися ці дії? І тут, на мою думку, можна говорити відразу про кілька перспективних ділянок фронту.

Найпершим і найочевиднішим варіантом є мелітопольський напрямок на Півдні. На цій ділянці фронту Збройні сили України, навіть у обмеженій технічній комплектації, зуміли відбити у російських окупантів плацдарм, який цілком можна буде використати для наступного удару по російських позиціях.

Територія 10 на 10 кілометрів – це серйозний плацдарм для того, аби, за умови наявності усього необхідного озброєння, розпочати там наступного року повноцінний контрнаступ.

Прорив щонайменше частини «лінії Суровікіна» є перевагою цього напрямку – в наступному році доведеться проходити менше оборонних укріплень окупаційних військ. До того ж, в районі Мелітополя проходить траса на Маріуполь, яка є фактично єдиним повноцінним сухопутним логістичним шляхом на Херсонщину та Крим.

Другим таким напрямком може стати лівобережна частина Херсонської області. Однією із основних переваг цієї ділянки фронту є те, що тут росіяни не звели таких масштабних укріплень, як у Запорізькій області.

Крім того, десант українських морпіхів і подальші успішні дії Сил оборони в районі села Кринки на лівому березі Дніпра, де окупанти уже кілька місяців не можуть нічого зробити із українськими героями. І не настільки критичною там є ситуація, як це описують деякі західні ЗМІ.

Втім, контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки не південних ділянках театру воєнних дій, а і на Сході. Зокрема, непоганим місцем для контрнаступальних дій може стати вугледарський напрямок.

Від Вугледара до Маріуполя і узбережжя Азовського моря – якихось 70 кілометрів. А Волноваху, яка є основним військово-транспортним хабом окупаційного контингенту, відділяє від Вугледара ще менше, близько 40 кілометрів. Тож можна припустити, що Генштаб ЗСУ врешті надасть перевагу повноцінному наступу на території Донеччини.

Російські війська, імовірно, передчуваючи можливість контрнаступу Збройних сил України 2024 року, наразі активізувалися на кількох ділянках фронту. Фактично росіяни уже з листопада почали наступ на Донбасі, зокрема, і для того, аби відтягнути сили ЗСУ від підготовки до контрнаступу на 2024 рік.

Завдання окупантів на зимовий період – взяття під контроль усієї території Донецької області. Саме через це вони і активізувалися на авдіївському, мар’їнському та вугледарському напрямках.

Одним словом, український контрнаступ 2024 року, який відрізнятиметься від літньо-осінньої кампанії минулого року, цілком можливий.

Але основною умовою для його успішного проходження є повноцінна військово-технічна допомога західних партнерів, без якої здійснити швидкий прорив російської оборони Збройним силам України буде непросто.

Нагадаю, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.

Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни окупанти Генштаб військові Україна озброєння Валерій Залужний танки десант наступ контрнаступ Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер більшості в американському Сенаті демократ Чак Шумер
Лідер Сенату США призначив голосування щодо допомоги Україні
5 грудня, 2023, 06:50
Дана Ярова опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу
13 грудня, 2023, 21:48
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР
19 грудня, 2023, 00:20
Москва вела секретні переговори з Китаєм щодо вивчення можливості риття тунелю під Керченською протокою
Генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст
5 грудня, 2023, 22:04
Якби почалася війна, кожен третій поляк вирішив би втекти
Якщо завтра буде війна? Поляки дали несподівану відповідь, що робитимуть
22 грудня, 2023, 12:44
Російські офіцери жаліються на великі втрати, які зазнає армія під Авдіївкою
Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін
17 грудня, 2023, 19:03
У 2021 році В'ячеслав Радіонов брав участь у військовому параді з нагоди 30-ї річниці незалежності України
Ціною свого життя врятував авіабригаду. Згадаймо Героя України В'ячеслава Радіонова
26 грудня, 2023, 09:00
Навчальні заклади мають забезпечити термінову явку хлопців до військкоматів
На Луганщині окупанти хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців
29 грудня, 2023, 03:08
У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича
У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»
1 сiчня, 07:18

Дмитро Снєгирьов

Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році
Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році
Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті
Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті
Російське військове командування змінило тактику повітряних атак на мирну українську територію
Російське військове командування змінило тактику повітряних атак на мирну українську територію
Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
Росія збільшує витрати на ВПК: які ресурси може залучити агресор
Росія збільшує витрати на ВПК: які ресурси може залучити агресор
Застосування інноваційних технологій на фронті. Як це вплине на театр бойових дій
Застосування інноваційних технологій на фронті. Як це вплине на театр бойових дій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
35K
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
32K
Путін хоче припинення вогню?
24K
Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
15K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
14K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії

Новини

Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Сьогодні, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Сьогодні, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua