Коли скасують закон про пільгове розмитнення авто: нові подробиці

Данило Гетманцев повідомив, що пільги на розмитнення авто планують скасувати вже найближчим часом

Попри те, що ухвалення нового податкового законопроєкту №7311 про повернення податків при розмитненні автомобілів відтермінували, у парламенті сподіваються, що він запрацює уже наприкінці травня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю Forbes.

На запитання журналістки про те, на який термін відклали законопроєкт, нардеп відповів: «Я наполягатиму на тому, щоб закон ухвалили найближчим часом. До кінця травня він має набути чинності. За цей час бізнес може перебудувати свої процеси».

Гетманцев зазначив, що зараз точаться різні дискусії, наприклад, щодо євроблях. Водночас, на його думку, скасувати податки простіше, ніж їх відновлювати.

Нардеп також пояснив необхідність скасування мита та ПДВ на імпорт товарів, яке парламент ухвалив 24 березня.

«У березні ми зняли мита та ПДВ на імпорт і паралельно з цим прийняли податкові пільги – 2% від обігу. Важливо розуміти, що це різні рішення, які збіглися за часом. Норму у 2% від обігу ніхто не скасовуватиме. У березні була реальна загроза дефіциту продуктів народного споживання. У країні міг розпочатися голод, тому було ухвалено таке рішення», – зауважив він.

Зараз Гетманцев вважає, що нині владі вдалося перезапустити економіку, тому пільги потрібно скасовувати.

«Ми забезпечуємо себе самі. І пільги з імпорту шкодять нашому товаровиробнику, оскільки імпортний товар виходить дешевшим, ніж вироблений в Україні. Це рішення слід скасувати», – наголосив він.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.