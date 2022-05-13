Чому російських генералів чекає поразка в Україні: пояснення міноборони Британії

Уоллес: «Для Путіна не може бути «Дня Перемоги», а тільки безчестя і, безумовно, їх чекатиме поразка в Україні»

Російське військове керівництво, як і президента рашистів Володимира Путіна, чекає поразка в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес під час виступу з промовою в Національному музеї Сухопутних військ у Лондоні щодо незаконного та неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

«Давайте відкрито скажемо про абсурдність російських генералів – випещених, у доглянутій парадній формі, обтяженій золотими лампасами і блискучими медалями. Вони є цілковитими співучасниками у викраденні Путіним величної історії своїх предків, історії про боротьбу їх предків із безжалісним вторгненням, відсічі фашизму, самопожертви заради вищої мети. І тому для них, як і для Путіна, не може бути «Дня Перемоги», а тільки безчестя і, безумовно, їх чекатиме поразка в Україні»,– заявив британський чиновник.

Міністр Уоллес також висловив від імені всієї Великої Британії підтримку українському народові. «Британський уряд і вся Велика Британія солідарні з Україною. Ми підтримуємо мужній захист її суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне і процвітаюче майбутнє, так само як підтримували Радянський Союз багато років тому», – заявив міністр оборони.

Нагадаємо, Британія ввела санкції проти Кабаєвої та колишньої дружини Путіна. Також британська розвідка пояснила, чому росіяни виводять війська з-під Харкова.

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