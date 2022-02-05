Чому санкції проти РФ не на часі: пояснення амбасадорки

Крістіна Квін вважає, що введення санкцій проти Росії просто зараз знівелює ефект стримування від подальшої агресії

«Ми уважно стежимо»: у США не вважають вторгнення Росії невідворотним

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістін Квін заявила, що Вашингтон не вважає вторгнення Росії до України невідворотним, але занепокоєний агресивними діями Кремля. Про це вона сказала в ефірі каналу «Україна 24».

«Нас турбує те, що ми бачимо. Ми уважно стежимо, допомагаємо Україні готуватися зустріти російський виклик, якщо Москва вирішить вдатися до агресивних дій. Важливо, щоб Росія знала: нам відомо, що вона робить. Ми бачимо, що вона робить і не довіряємо її мотивам», – зазначила Квін.

За її словами, ніхто не знає, що задумав Путін, тому «треба чекати і спостерігати».

Дипломатка вважає, що у 2014 році світова спільнота неправильно відреагувала на дії РФ, що дозволило їй окупувати Крим і розпочала війну на Донбасі.

Мінські угоди

Квін відповіла на питання, чи вважає Мінські угоди «мертвими».

«Мені здається, що вони не мертві. Політичні представники нещодавно зустрічалися у Європі обговорити Мінські угоди. Усі сторони були присутні – всі четверо представників Нормандського формату. Здається, вони заявили, що мають намір влаштувати ще одну зустріч. Тому я не сказала б, що Мінські угоди мертві», – говорить дипломатка.

Санкції

Крістіна Квін вважає, що введення санкцій проти Росії просто зараз знівелює ефект стримування РФ від подальшої агресії в Україні. І тому, щоб зберегти ефект стримування, санкції не можна потрібно завчасно.

«Щоб бути цим стримуванням їх не можна використовувати поки Росія не вдасться до дій, які ми намагаємося стримати. Якщо ми їх застосуємо раніше, ми завдамо болю. РФ зазнає втрат і це менше стримуватиме її від того, щоб щось зробити. Тому, на наш погляд, важливо, щоб санкції були стримуванням. І сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою», – додала вона.

Нагадаємо, США готові запровадити «руйнівні» санкції проти оточення Путіна.

Раніше стало відомо, що Білий дім підготував санкції проти російської еліти.

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