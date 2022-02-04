У Росії не вистачає сил на велику війну. Міжнародний військовий експерт пояснив, що стримує Путіна

Якщо говорити про «велику війну», то, схоже, у Росії для цього не вистачає сил

«Все залежить від того, операція якого типу планується»

У Росії не вистачає сил на велику війну. Однак існує кілька варіантів, за якими сценаріями може розвиватися імовірна атака, якщо РФ все ж вирішить напасти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародний досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Дуже багато залежить від того, яку конкретну військову і політичну ціль може поставити перед собою Росія, починаючи військову операцію. Зазвичай, розглядаються декілька сценаріїв розвитку ситуації. Перший варіант, який вважається найбільш небезпечним для України, – це спроба Росії окупувати лівобережну Україну, а також захопити Київ та Одесу. Для того, щоби реалізувати цю мету, Росії необхідно зосередити і використовувати значно більшу кількість особового складу та техніки, ніж є (вздовж кордону) зараз», – пояснив фахівець.

За словами експерта, відомо, що Збройні сили України мають близько 80 так званих батальйонних тактичних груп. Зазвичай цей термін вживають для характеристики кількості боєздатних частин, які можна використовувати у бою. Росія на кордонах з Україною зосередила десь близько 53-55 тактичних груп.

«З підручників будь-якої військової справи, військового мистецтва відомо, що для наступу необхідно мати істотну перевагу в силах, удвічі, утричі, іноді у чотири рази. Все залежить від того, операція якого типу планується. Скажімо, для штурму великого укріпленого міста, типу Харкова, потрібна дуже велика перевага в силах. Штурм великого міста, яке добре захищається, – це одна з найважчих, найскладніших військових операцій. Отже, якщо говорити про «велику війну», то, схоже, у Росії для цього не вистачає сил», – каже Юрій Федоров.

За словами експерта, є й інші можливі сценарії ведення військових операцій проти України. Наприклад, захоплення Маріуполя, захоплення всієї території Луганської та Донецької областей, створення так званого «сухопутного коридору» до Криму узбережжям Чорного моря, захоплення Одеси, наступ із Криму вздовж каналу Сіверського Донця.

«Ось тут набагато складніше говорити про те, чи здатна Росія здійснити такі операції. Але принаймні більшість західних аналітиків схиляється до думки, що таки здатна наявними силами, виходячи з великої переваги Росії у військово-повітряних силах», – сказав Федоров.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.