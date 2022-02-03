Можливе вторгнення РФ в Україну: Японія обіцяє спільну із США реакцію

Японія відповідатиме на дії РФ відповідним чином у співпраці зі Сполученими Штатами

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу на пресконференції заявив, що японський уряд уважно спостерігає за проблемою можливого вторгнення Росії в Україну і серйозно стурбований. Про це пише Nippon.

Хірокадзу висловив думку, що Японія відповідатиме на дії РФ відповідним чином у співпраці зі Сполученими Штатами.

За даними ЗМІ, посол Росії в Японії, проводячи в Токіо лекцію 2 лютого, заявив, що, якщо Японія введе санкції проти Росії з українського питання, це буде контрпродуктивно і не сприятиме створенню гарної атмосфери відносинах Японії та Росії.

Генеральний секретар кабінету міністрів Мацуно натомість зазначив, що утримається від відповіді на кожну заяву російської сторони. Крім того, він додав, що на попередніх телепереговорах лідерів Японії та США та телефонних переговорах між міністрами закордонних справ Японії та США 2 лютого «ми підтвердили, що співпрацюватимемо зі США. Японський уряд реагуватиме відповідним чином».

Сьогодні стало відомо, що з'явилися нові супутникові знімки російських військ.

До слова, Ізраїль вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Напередодні Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Байден схвалив відправку американських військових до Європи.