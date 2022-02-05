США готові запровадити «руйнівні» санкції проти оточення Путіна

Пакет обмежень назвали таким, що «матиме величезний вплив на російську економіку»

Сполучені Штати готові ввести санкції щодо ближнього кола президента РФ Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться. Робота ведеться в Сенаті. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Псакі підкреслила, що Білий дім знаходиться в тісному контакті з сенаторами.

«Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч із ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей», – заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось «принциповим».

«Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій – економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо», – сказала Псакі.

Раніше стало відомо, що Білий дім підготував санкції проти російської еліти.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift.

Також Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні.

Як відомо, США готують санкції для послаблення промислового потенціалу Росії.

Раніше Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

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