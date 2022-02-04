США ввели візові санкції проти Білорусі

Держдеп поки не повідомив імена підсанкційних

Держдепартамент США ввів візові рестрикції проти громадян Білорусі, які за кордоном здійснювали діяльність, спрямовану проти співгромадян-дисидентів. Нові обмеження запущені в рамках «Заборони Хашоггі». Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, йдеться на сайті установи.

«Ці заходи спрямовані проти низки громадян Білорусі за їхню причетність до серйозної діяльності, спрямованої проти дисидентів, яка здійснювалася поза національною юрисдикцією», – йдеться в повідомленні.

У Держдепі нагадали про спробу насильно повернути до Мінська білоруську олімпійську спортсменку Христину Тімановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.

«Ми солідарні з пані Тімановською і всіма іншими, хто зіткнувся зі спробами режиму змусити замовкнути незгодних», – зазначили у відомстві і закликали Олександра Лукашенка «припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів».

Імена осіб, які потрапили в «чорний» список США, не називаються.

Як відомо, торік у серпні білоруська спортсменка попросила політичний притулок у Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі. Згодою США запровадили санкції проти Білорусі.

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