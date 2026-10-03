«Чому ви тримаєте Гончаренка у фракції»? Поет-військовослужбовець звернувся до Порошенка

Полежака нагадав Порошенку про подаровані у 2018 році книжки

Український поет і військовослужбовець ЗСУ Артем Полежака звернувся до лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка після останніх «миротворчих» заяв народного депутата Олексія Гончаренка щодо можливих домовленостей із Росією. У зверненні він запитав, чому Гончаренко залишається у складі фракції, а також попросив Порошенка повернути подаровані йому книжки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Полежаки у Facebook.

Що заявив Гончаренко

Приводом для звернення стали останні заяви Олексія Гончаренка про можливі умови припинення війни. 2 жовтня народний депутат від «Європейської солідарності» закликав владу виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом.

Гончаренко також запропонував обговорювати нейтральний статус України, зазначивши, що членство в НАТО наразі не гарантоване. Водночас він виступив за подальшу співпрацю з Альянсом, переозброєння української армії та створення європейського бюджету для її фінансування. Серед можливих компромісів депутат назвав питання мови, історичної пам’яті та церкви, зокрема ширше використання російської мови.

Окремо Гончаренко назвав підписання Мінських домовленостей «розумним ходом» і заявив, що Україні потрібно шукати нову можливість для припинення війни.

Якою була реакція фракції

Того самого дня фракція «Європейська солідарність» оприлюднила заяву із закликом до безумовного та всеохопного припинення вогню в повітрі, на землі й на морі. У політсилі наголосили, що бойові дії мають бути припинені ще до завершення переговорів щодо умов миру.

Заяву ухвалили одноголосно повним складом фракції. У «Європейській солідарності» зазначили, що перед засіданням відбувалися дискусії всередині політичної сили, однак щодо ключових питань її представники мають спільну позицію.

У документі йдеться: «Про мир можна домовлятися. Про право України залишатися Україною – ні».

Що написав Полежака

У своєму зверненні Полежака зазначив, що адресує його Порошенку не як військовослужбовець, а як людина, поет і громадянин. Він нагадав, що голосував за Порошенка на президентських виборах, а на парламентських – за його політичну силу.

«Я голосував за вас на президентських виборах. Я голосував за вашу партію на парламентських виборах. Тому маю повне право спитати з вас», – написав Артем Полежака.

Після цього поет поставив Порошенку питання щодо Гончаренка. Полежака вважає, що публічні заяви депутата можуть впливати на сприйняття всієї політичної сили, і запитує, чому народний депутат досі залишається у складі фракції.

У зверненні Полежака окремо згадав дві свої поетичні збірки – «Стіхи о жизні» та «Навісні пісні». За його словами, у 2018 році під час Книжкового Арсеналу він подарував ці видання Порошенку від видавництва «Люта Справа».

Тепер поет попросив повернути книжки. Якщо їх уже немає, він запропонував компенсувати їхню вартість. Полежака назвав суму у 30 тис. грн і зазначив, що використає ці кошти на потреби під час служби.

«Якщо ви ці книжки десь загубили – нічого страшного, можете повернути грошима», – написав Полежака.

фото: Artem Polezhaka / Facebook

Нагадаємо, 2 жовтня «Главком» писав, що «порошенківці» почали схиляти Зеленського до нових Мінських угод. Йдеться, зокрема, про заяви народного депутата Олексія Гончаренка щодо можливих домовленостей із Росією, зняття санкцій, розблокування Чорного моря та обговорення нейтрального статусу України.