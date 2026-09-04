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Рада ухвалила пільги на імпорт товарів для Сил оборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рада ухвалила пільги на імпорт товарів для Сил оборони
Ввезення квадроциклів для потреб Сил безпеки та оборони звільняється від ПДВ, акцизу та мита
фото: 93 ОМБр

Зміни стосуються податків і ввізного мита на визначені категорії товарів

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в цілому законопроєкти №15463-1 та №15464-1, які передбачають нові правила оподаткування окремих товарів для сил безпеки та оборони. За перший документ проголосував 271 народний депутат, за другий – 272. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Верховної Ради

Що передбачають закони

Зміни до Податкового та Митного кодексів, зокрема, стосуються:

  • квадроциклів і мотовсюдиходів – їхнє ввезення для потреб Сил безпеки та оборони звільняється від ПДВ, акцизу та ввізного мита;
  • комплектуючих для військової продукції – від ПДВ звільняється імпорт товарів, необхідних для виробництва військових безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, оптико-електронних систем і приладів, зброї та боєприпасів;
  • зброї та боєприпасів – до завершення воєнного стану не оподатковуватимуться ПДВ операції з їхнього постачання в Україні за державними контрактами у сфері оборонних закупівель.

Для комплектуючих діятиме умова щодо кінцевого призначення виготовленої продукції. Її отримувачами мають бути Міністерство оборони України, Збройні сили України, правоохоронні органи або інші військові формування.

Нові правила також встановлюють однаковий підхід до оподаткування незалежно від джерела фінансування закупівель.

Скільки депутатів підтримали рішення

Законопроєкт №15463-1 парламент ухвалив у цілому 271 голосом, №15464-1 – 272 голосами. Ще 273 депутати підтримали доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати документи та направити їх президенту.

Для Сил оборони квадроцикли та інша компактна техніка вже використовуються як транспорт на складній місцевості. «Главком» нещодавно писав, що у державних закупівлях за останні півтора року було законтрактовано 1,7 тис. квадроциклів, багі та UTV на понад 773 млн грн. Таку техніку використовують, зокрема, для підвезення людей і вантажів та евакуації поблизу фронту.

Що передувало

Пільговий режим для імпорту товарів, необхідних оборонному сектору, діє в Україні з перших місяців повномасштабної війни. Перелік продукції, на яку поширюються податкові та митні послаблення, парламент неодноразово змінював залежно від потреб Сил оборони та оборонного виробництва.

Раніше «Главком» також писав про пільги для комплектуючих до безпілотників. У 2023 році парламент уже скасовував ПДВ та ввізне мито на низку матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання і комплектуючих для виробництва БПЛА.

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Теги: Верховна Рада пільги парламент транспорт фінансування військові документи імпорт депутат правила

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