Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?

Закон «Про освіту» і забороняє партіям втручатися в освітні процеси, але вони знаходять способи це робити

Попри те, що під час воєнного стану провести вибори неможливо, політики не втрачають жодної нагоди, щоб нагадати про себе. Щороку під прицілом депутатської уваги опиняються навчальні заклади. Особливо це помітно в період тематичних свят. Освітяни та школярі отримують подарунки, які за збігом обставин містять лого благодійного фонду політика чи навіть його ім’я.

Хоч закон «Про освіту» і забороняє партіям втручатися в освітні процеси, а Міністерство освіти і науки наголошувало на забороні політичної агітації в освітніх закладах, для багатьох обранців це не є перешкодою.

Рух «Чесно» дослідив соцмережі та сайти депутатів, які під виглядом турботи та благодійності займалися власним піаром. У публікації йдеться не про вичерпний перелік політиків та акцій з «подарунками», а лише про найбільш показові випадки.

Що не так із подарунками політиків?

Закон прямо забороняє політикам втручатися в роботу шкіл та впливати на освітній процес. Стаття 31 Закону України «Про освіту» чітко встановлює: у школах не можна поширювати матеріали з назвами чи символікою політичних партій, а також згадками про їхніх членів або посадовців. Те саме стосується й організацій, чиї назви або символи схожі на партійні.

Політики часто надають допомогу школам через благодійні фонди або громадські організації, які вони самі ж створили. Це дозволено законом, але є важливі обмеження: благодійні організації не мають права допомагати політичним партіям, діяти від їхнього імені або брати участь у виборчій агітації.

У такій «благодійності» ховаються й ризики. ГО та фонди не зобов’язані публікувати детальні фінансові звіти, тож політики можуть використовувати їх як зручні схеми – створювати афілійовані структури й уникати прозорості. Це потенційно відкриває шлях до прихованого фінансування партій чи виборчих кампаній.

Є й моральний аспект. Разові подарунки школам, брендовані пакунки або публічні заходи – спосіб викликати прихильність перед виборами, а не справжня, системна підтримка освіти. Справжня турбота – це державні програми, стабільні правила та довгострокові рішення, а не політичний піар.

«З повагою, народний депутат»

Чашка з портретом Олексія Гончаренка, подяка від народного депутата, листівка та коробка цукерок із наліпкою – також із портретом обранця. Такий набір до свого ювілею одержав один із професорів університету на Закарпатті, про що він повідомив у себе на сторінці у Facebook. Випадок не поодинокий, і щонайменше за останні місяці у мережі можна знайти кілька схожих подарунків.

Так, наприклад, замість чашки люди могли отримати брендований блокнот із логотипом «Гончаренко центру» або ж публікували в мережі лише отриману подяку. «За багаторічну плідну працю та активну громадянську позицію», згори – «народний депутат України», а підписано «засновником мережі «Гончаренко центрів»«.

Приклади подарунків від Олексія Гончаренка фото: Facebook

В одному з інтерв’ю сам Олексій Гончаренко зазначав, що центри не є політичним проєктом: «Я ж не сиджу в цих центрах, там немає політичної агітації». Проте депутат регулярно з’являється в соціальних мережах осередків, його підпис стоїть у дипломах про завершення курсів чи, як бачимо, його портрет фігурує далеко за межами центрів.

Це лише один із прикладів, як політики можуть використовувати партійні чи персоналізовані громадські організації для піару або ж подальшого неофіційного фінансування кампаній під час виборів.

Раніше «Чесно» детально аналізував, як функціонують «Гончаренко центри», а також яку діяльність ведуть задекларовані громадські організації та благодійні фонди народних депутатів.

Марафон портфелів

Майже щороку політики усіх рівнів вирішують подарувати школярам портфелі на честь свята Першого дзвоника. Надійний спосіб запам’ятатися – виступити з вітальним словом, а ще – зробити кілька фотографій для прихованого піару. Початок цього навчального року також не став винятком.

Так, приміром, нардеп-мажоритарник від фракції «Слуга народу» Євген Пивоваров вручив першокласникам мистецького ліцею «Дивосвіт» рюкзаки з дизайном «Мій Харків», авторкою якого стала вихованка цього ж ліцею. Кожен із портфелів має невеликий логотип благодійного фонду Євгена Пивоварова, а на інших фотографіях можна побачити, як депутат видає дітям подарунки в пакетах із наліпкою фонду.

фото: Facebook Євгена Пивоварова

Відповідно до даних YouControl, фонд займається наданням «соціальної допомоги без забезпечення проживання» та входить до корпоративної групи «Група родини Пивоварових». Його керівницею наразі є дружина депутата, а сам Євген Пивоваров залишається кінцевим бенефіціаром організації.

Згідно з дослідженням «Чесно», у своїх деклараціях БФ чи ГО мають 28 народних депутатів, 22 з яких обрані за мажоритарними округами.

У свою чергу міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко в себе на сторінці повідомив, що привітав 135 дітей громади, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Їм він подарував канцелярію, а сімом першокласникам – портфелі. Схожа ситуація в Луцьку, де мер Ігор Поліщук повідомив, що діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, одержали рюкзаки та необхідне приладдя для школи.

фото: Ігор Поліщук у Facebook

Виконувач обов’язків мера Рівного Віктор Шакирзян у себе на сторінці вказав, що БО «Фонд Віктора Шакирзяна» та ТОВ «Кнопка» організували захід для дітей полеглих героїв. Влаштували шоу-програму в розважальному центрі, а серед подарунків були портфелі зі шкільним приладдям та солодощами. У кадр опублікованого відео потрапив і банер фонду чиновника, який залишили поруч на час активностей.

фото: Віктор Шакирзян у Facebook

Зазначимо, що кілька місяців тому Шакирзян став фігурантом журналістського розслідування про піар завдяки гуманітарній допомозі з-за кордону. Йдеться про італійський фонд Sermig, що став ключовим постачальником гуманітарних вантажів. Попри це, допомогу італійців активно брендували наліпками «фонду Віктора Шакирзяна» та зазначали про їхню співпрацю.

Продуктові набори та щоденники

У деяких випадках політики використовують більш традиційні форми «піклування» про виборців та завоювання їхньої прихильності. Наприклад, цьогоріч у Полтаві почали з’являтися продуктові набори для освітян від першого заступника міського голови Валерія Пархоменка.

Пляшка олії, крупи, макарони, борошно та цукор – такий набір роздавали в брендованих пакетах «Пархоменко за Полтаву». Всередині була «пам’ятка для мешканців Полтави» з телефонними номерами екстрених служб, на якій також був зображене лого з прізвищем чиновника.

Місцеві ЗМІ вказують, що Пархоменко продуктові набори роздає не вперше. Таке вже було влітку цього року на День медика, проте тоді «акція турботи» проводилася без публічного розголосу. Зазначимо, що в жовтні 2024 року Валерій Пархоменко заявив, що буде балотуватися на посаду міського голови Полтави.

Інший яскравий приклад політичного піару демонструє депутат Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» Денис Поліщук. Святкування завершення навчального року з кульками та банером«Поліщук», подарунки в іменних пакетах для освітян чи регулярні екскурсії для школярів Полтавської громади – регулярний контент на сторінці обранця.

фото: Денис Поліщук у Facebook

А публікація про візит до однієї з місцевих шкіл та обговорення її проблем супроводжується фотографією з подарунками колективу навчального закладу в іменних пакетах «Поліщук». ЗМІ також повідомляли, що на початку вересня депутат роздавав щоденники зі своїм прізвищем.

фото: Денис Поліщук у Facebook

Концерти, чайники та ноутбуки

Популярним форматом «втрутитися» в освітнє життя так, щоб політик запам’ятався, залишаються концерти. На сцені виступають запрошені колективи, а між цим триває низка коротких промов, під час яких дякують освітянам. Так сталося і цьогоріч на Хмельниччині.

На сайті політичної партії «За конкретні справи» з’явилася публікація про урочистості з нагоди Дня працівників освіти в Городоцькому будинку культури. Серед запрошених чиновників – заступник міського голови, секретар місцевої ради, начальник її відділу освіти та представник ГО «За конкретні справи».

фото: сайт політичної партії «За конкретні справи»

Окремо на сайті згадали й нардепа-мажоритарника від групи «За майбутнє» Олександра Герегу, хоч і на події він не був. Проте необхідні знаки уваги всі отримали – згаданий представник ГО Віктор Понедзялок від імені депутата висловив побажання всім присутнім та вручив подарунки. У «найкращих» традиціях пакунок був брендований іменем Олександра Гереги – щоб усі точно запам’ятали, хто цю турботу виявив.

фото: сайт політичної партії «За конкретні справи»

Естафету з брендованими пакетами підхопила інша представниця партії «За конкретні справи» з Хмельницької обласної ради – Уляна Ткаченко. Так напередодні професійного свята до Новоушицької центральної бібліотеки завітала її представниця з подарунками для колективу. На фотографіях видно, що в пакунках – чайники для заварювання.

фото: Новоушицька центральна бібліотека у Facebook

У місті Волочиськ на День знань свій відбиток залишило подружжя Лабазюків – нардеп-мажоритарник від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк і голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Як ідеться в дописі, «традиційно благодійний фонд сім’ї Лабазюк «Ми поруч» підтримує першачків». Тож серед подарунків – два сертифікати на 20 000 грн на потреби перших класів ліцею та ноутбук.

фото: Віолетта Лабазюк у Facebook

Цінну техніку освітньому закладу дарував і мажоритарник від «Довіри» Борис Приходько. Так, ліцей, що розташований у 210-му окрузі на Чернігівщині, отримав 12 ноутбуків від БФ «Разом», засновником якого є депутат.

фото: Благодійний фонд Бориса Приходька «Разом»

Сам Приходько не мав на собі жодної айдентики фонду, проте команда прибула до школи в брендованих футболках, а на столах виднілися й пакунки. Раніше рух «Чесно» писав про діяльність БФ Приходька. Одним із прикладів стала роздача 7 тисяч освячених брендованих пасок мешканцям округу до цьогорічного Великодня.

Партія «Бджола»

Використання іменних фондів і партійних структур для політичного піару – типова схема для мажоритарників та депутатів місцевого рівня по всій країні. Схожа ситуація спостерігається і в Кам’янському, де активно діє партія та однойменна ГО «Бджола».

Раніше рух «Чесно» писав, що вони долучалися до передачі пакунків і організації заходів для людей похилого віку. Проте «Бджола» активно діє і в освітньому напрямку.

1 вересня депутатка Кам’янської міської ради Тетяна Дарадан відвідала урочистості однієї з місцевих шкіл і кількох садочків. Подарунки були і для вихованців садочків, і для першокласників – усе «завдяки підтримці громадської організації». На святкуванні також розташували банер «Бджоли» та кульки з логотипом, які вручали дітям.

фото: сайт партії «Бджола»

Одним днем у році все не завершується. На сайті партії майорять згадки про візити, екскурсії, ярмарки чи інші події в різних освітніх закладах – і за можливості з айдентикою партії та однойменної ГО чи то на подарунках, чи то на банерах і кульках.

фото: сайт партії «Бджола»

Партія «Бджола» з’явилася навесні 2019 року, про що тоді заявив міський голова Кам’янського на своїй сторінці. Раніше «Чесно» писало, що політсила не зазначала у фінансових звітах всі дані, а, за словами колишнього депутата Кам’янської міської ради, партійну рекламу роздавали в комунальному транспорті, який підпорядкований міськвиконкому. Зокрема, партія не вказувала витрати на брендовану символіку, як-от прапори, кульки, футболки та банери.

Зараз же всі події відбуваються за підтримки ГО «Бджола». Проте це лише підсвічує проблему використання подібних організацій політиками чи партією. Через відсутність обов’язку ГО звітувати про свої витрати, вони і далі можуть використовуватися як інструменти політичного піару чи підкупу виборців, проте щоразу в ширших масштабах.

Проблема прихованого піару не зникне, доки він залишається ефективним інструментом для завоювання лояльності виборців та не має жодних наслідків. Способами врегулювання можуть бути, до прикладу, заборона участі депутатів у подібних організаціях або вимога до громадських об’єднань, що пов’язані з політиками, публікувати детальні фінансові звіти.

До того ж, захист навчальних закладів від недобросовісного піару можливий завдяки посиленню відповідальності політиків за порушення Закону «Про освіту», адже наразі увага до цих випадків менша.

Аміна Лікар, «Чесно.Київ»