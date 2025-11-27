Головна Країна Політика
search button user button menu button

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?

Партійна каса
Рух Чесно, Аміна Лікар
glavcom.ua
Рух Чесно, Аміна Лікар
google social img telegram social img facebook social img
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?

Закон «Про освіту» і забороняє партіям втручатися в освітні процеси, але вони знаходять способи це робити

Попри те, що під час воєнного стану провести вибори неможливо, політики не втрачають жодної нагоди, щоб нагадати про себе. Щороку під прицілом депутатської уваги опиняються навчальні заклади. Особливо це помітно в період тематичних свят. Освітяни та школярі отримують подарунки, які за збігом обставин містять лого благодійного фонду політика чи навіть його ім’я. 

Хоч закон «Про освіту» і забороняє партіям втручатися в освітні процеси, а Міністерство освіти і науки наголошувало на забороні політичної агітації в освітніх закладах, для багатьох обранців це не є перешкодою. 

Рух «Чесно» дослідив соцмережі та сайти депутатів, які під виглядом турботи та благодійності займалися власним піаром. У публікації йдеться не про вичерпний перелік політиків та акцій з «подарунками», а лише про найбільш показові випадки.

Що не так із подарунками політиків?

Закон прямо забороняє політикам втручатися в роботу шкіл та впливати на освітній процес. Стаття 31 Закону України «Про освіту» чітко встановлює: у школах не можна поширювати матеріали з назвами чи символікою політичних партій, а також згадками про їхніх членів або посадовців. Те саме стосується й організацій, чиї назви або символи схожі на партійні.

Політики часто надають допомогу школам через благодійні фонди або громадські організації, які вони самі ж створили. Це дозволено законом, але є важливі обмеження: благодійні організації не мають права допомагати політичним партіям, діяти від їхнього імені або брати участь у виборчій агітації.

У такій «благодійності» ховаються й ризики. ГО та фонди не зобов’язані публікувати детальні фінансові звіти, тож політики можуть використовувати їх як зручні схеми – створювати афілійовані структури й уникати прозорості. Це потенційно відкриває шлях до прихованого фінансування партій чи виборчих кампаній.

Є й моральний аспект. Разові подарунки школам, брендовані пакунки або публічні заходи – спосіб викликати прихильність перед виборами, а не справжня, системна підтримка освіти. Справжня турбота – це державні програми, стабільні правила та довгострокові рішення, а не політичний піар. 

«З повагою, народний депутат»

Чашка з портретом Олексія Гончаренка, подяка від народного депутата, листівка та коробка цукерок із наліпкою – також із портретом обранця. Такий набір до свого ювілею одержав один із професорів університету на Закарпатті, про що він повідомив у себе на сторінці у Facebook. Випадок не поодинокий, і щонайменше за останні місяці у мережі можна знайти кілька схожих подарунків. 

Так, наприклад, замість чашки люди могли отримати брендований блокнот із логотипом «Гончаренко центру» або ж публікували в мережі лише отриману подяку. «За багаторічну плідну працю та активну громадянську позицію», згори – «народний депутат України», а підписано «засновником мережі «Гончаренко центрів»«. 

Читайте також: «Екзотичні танці» від депутата, який хоче стати президентом. Хто фінансує Гончаренко центри?
Приклади подарунків від Олексія Гончаренка
Приклади подарунків від Олексія Гончаренка
фото: Facebook

В одному з інтерв’ю сам Олексій Гончаренко зазначав, що центри не є політичним проєктом: «Я ж не сиджу в цих центрах, там немає політичної агітації». Проте депутат регулярно з’являється в соціальних мережах осередків, його підпис стоїть у дипломах про завершення курсів чи, як бачимо, його портрет фігурує далеко за межами центрів. 

Це лише один із прикладів, як політики можуть використовувати партійні чи персоналізовані громадські організації для піару або ж подальшого неофіційного фінансування кампаній під час виборів. 

Раніше «Чесно» детально аналізував, як функціонують «Гончаренко центри», а також яку діяльність ведуть задекларовані громадські організації та благодійні фонди народних депутатів. 

Читайте також: Свячені паски та СПА-відпочинок. Чим нардепи обдаровують виборців під час війни

Марафон портфелів

Майже щороку політики усіх рівнів вирішують подарувати школярам портфелі на честь свята Першого дзвоника. Надійний спосіб запам’ятатися – виступити з вітальним словом, а ще – зробити кілька фотографій для прихованого піару. Початок цього навчального року також не став винятком. 

Так, приміром, нардеп-мажоритарник від фракції «Слуга народу» Євген Пивоваров вручив першокласникам мистецького ліцею «Дивосвіт» рюкзаки з дизайном «Мій Харків», авторкою якого стала вихованка цього ж ліцею. Кожен із портфелів має невеликий логотип благодійного фонду Євгена Пивоварова, а на інших фотографіях можна побачити, як депутат видає дітям подарунки в пакетах із наліпкою фонду. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 1
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 2
фото: Facebook Євгена Пивоварова

Відповідно до даних YouControl, фонд займається наданням «соціальної допомоги без забезпечення проживання» та входить до корпоративної групи «Група родини Пивоварових». Його керівницею наразі є дружина депутата, а сам Євген Пивоваров залишається кінцевим бенефіціаром організації. 

Згідно з дослідженням «Чесно», у своїх деклараціях БФ чи ГО мають 28 народних депутатів, 22 з яких обрані за мажоритарними округами. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 3

У свою чергу міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко в себе на сторінці повідомив, що привітав 135 дітей громади, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Їм він подарував канцелярію, а сімом першокласникам – портфелі. Схожа ситуація в Луцьку, де мер Ігор Поліщук повідомив, що діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, одержали рюкзаки та необхідне приладдя для школи. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 4
фото: Ігор Поліщук у Facebook

Виконувач обов’язків мера Рівного Віктор Шакирзян у себе на сторінці вказав, що БО «Фонд Віктора Шакирзяна» та ТОВ «Кнопка» організували захід для дітей полеглих героїв. Влаштували шоу-програму в розважальному центрі, а серед подарунків були портфелі зі шкільним приладдям та солодощами. У кадр опублікованого відео потрапив і банер фонду чиновника, який залишили поруч на час активностей. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 5
фото: Віктор Шакирзян у Facebook

Зазначимо, що кілька місяців тому Шакирзян став фігурантом журналістського розслідування про піар завдяки гуманітарній допомозі з-за кордону. Йдеться про італійський фонд Sermig, що став ключовим постачальником гуманітарних вантажів. Попри це, допомогу італійців активно брендували наліпками «фонду Віктора Шакирзяна» та зазначали про їхню співпрацю.

Продуктові набори та щоденники

У деяких випадках політики використовують більш традиційні форми «піклування» про виборців та завоювання їхньої прихильності. Наприклад, цьогоріч у Полтаві почали з’являтися продуктові набори для освітян від першого заступника міського голови Валерія Пархоменка. 

Пляшка олії, крупи, макарони, борошно та цукор – такий набір роздавали в брендованих пакетах «Пархоменко за Полтаву». Всередині була «пам’ятка для мешканців Полтави» з телефонними номерами екстрених служб, на якій також був зображене лого з прізвищем чиновника. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 6
фото: Інтернет-видання «Полтавщина»

Місцеві ЗМІ вказують, що Пархоменко продуктові набори роздає не вперше. Таке вже було влітку цього року на День медика, проте тоді «акція турботи» проводилася без публічного розголосу. Зазначимо, що в жовтні 2024 року Валерій Пархоменко заявив, що буде балотуватися на посаду міського голови Полтави. 

Інший яскравий приклад політичного піару демонструє депутат Полтавської міської ради від партії «За майбутнє» Денис Поліщук. Святкування завершення навчального року з кульками та банером«Поліщук», подарунки в іменних пакетах для освітян чи регулярні екскурсії для школярів Полтавської громади – регулярний контент на сторінці обранця. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 7
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 8
фото: Денис Поліщук у Facebook

А публікація про візит до однієї з місцевих шкіл та обговорення її проблем супроводжується фотографією з подарунками колективу навчального закладу в іменних пакетах «Поліщук». ЗМІ також повідомляли, що на початку вересня депутат роздавав щоденники зі своїм прізвищем.

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 9
фото: Денис Поліщук у Facebook

Концерти, чайники та ноутбуки

Популярним форматом «втрутитися» в освітнє життя так, щоб політик запам’ятався, залишаються концерти. На сцені виступають запрошені колективи, а між цим триває низка коротких промов, під час яких дякують освітянам. Так сталося і цьогоріч на Хмельниччині. 

На сайті політичної партії «За конкретні справи» з’явилася публікація про урочистості з нагоди Дня працівників освіти в Городоцькому будинку культури. Серед запрошених чиновників – заступник міського голови, секретар місцевої ради, начальник її відділу освіти та представник ГО «За конкретні справи». 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 10
фото: сайт політичної партії «За конкретні справи»

Окремо на сайті згадали й нардепа-мажоритарника від групи «За майбутнє» Олександра Герегу, хоч і на події він не був. Проте необхідні знаки уваги всі отримали – згаданий представник ГО Віктор Понедзялок від імені депутата висловив побажання всім присутнім та вручив подарунки. У «найкращих» традиціях пакунок був брендований іменем Олександра Гереги – щоб усі точно запам’ятали, хто цю турботу виявив. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 11
фото: сайт політичної партії «За конкретні справи»

Естафету з брендованими пакетами підхопила інша представниця партії «За конкретні справи» з Хмельницької обласної ради – Уляна Ткаченко. Так напередодні професійного свята до Новоушицької центральної бібліотеки завітала її представниця з подарунками для колективу. На фотографіях видно, що в пакунках – чайники для заварювання. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 12
фото: Новоушицька центральна бібліотека у Facebook

У місті Волочиськ на День знань свій відбиток залишило подружжя Лабазюків – нардеп-мажоритарник від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк і голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Як ідеться в дописі, «традиційно благодійний фонд сім’ї Лабазюк «Ми поруч» підтримує першачків». Тож серед подарунків – два сертифікати на 20 000 грн на потреби перших класів ліцею та ноутбук. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 13
фото: Віолетта Лабазюк у Facebook

Цінну техніку освітньому закладу дарував і мажоритарник від «Довіри» Борис Приходько. Так, ліцей, що розташований у 210-му окрузі на Чернігівщині, отримав 12 ноутбуків від БФ «Разом», засновником якого є депутат. 

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 14
фото: Благодійний фонд Бориса Приходька «Разом»

Сам Приходько не мав на собі жодної айдентики фонду, проте команда прибула до школи в брендованих футболках, а на столах виднілися й пакунки. Раніше рух «Чесно» писав про діяльність БФ Приходька. Одним із прикладів стала роздача 7 тисяч освячених брендованих пасок мешканцям округу до цьогорічного Великодня. 

Партія «Бджола»

Використання іменних фондів і партійних структур для політичного піару – типова схема для мажоритарників та депутатів місцевого рівня по всій країні. Схожа ситуація спостерігається і в Кам’янському, де активно діє партія та однойменна ГО «Бджола». 

Раніше рух «Чесно» писав, що вони долучалися до передачі пакунків і організації заходів для людей похилого віку. Проте «Бджола» активно діє і в освітньому напрямку. 

1 вересня депутатка Кам’янської міської ради Тетяна Дарадан відвідала урочистості однієї з місцевих шкіл і кількох садочків. Подарунки були і для вихованців садочків, і для першокласників – усе «завдяки підтримці громадської організації». На святкуванні також розташували банер «Бджоли» та кульки з логотипом, які вручали дітям.

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 15
фото: сайт партії «Бджола»

Одним днем у році все не завершується. На сайті партії майорять згадки про візити, екскурсії, ярмарки чи інші події в різних освітніх закладах – і за можливості з айдентикою партії та однойменної ГО чи то на подарунках, чи то на банерах і кульках.

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? фото 16
фото: сайт партії «Бджола»

Партія «Бджола» з’явилася навесні 2019 року, про що тоді заявив міський голова Кам’янського на своїй сторінці. Раніше «Чесно» писало, що політсила не зазначала у фінансових звітах всі дані, а, за словами колишнього депутата Кам’янської міської ради, партійну рекламу роздавали в комунальному транспорті, який підпорядкований міськвиконкому. Зокрема, партія не вказувала витрати на брендовану символіку, як-от прапори, кульки, футболки та банери. 

Зараз же всі події відбуваються за підтримки ГО «Бджола». Проте це лише підсвічує проблему використання подібних організацій політиками чи партією. Через відсутність обов’язку ГО звітувати про свої витрати, вони і далі можуть використовуватися як інструменти політичного піару чи підкупу виборців, проте щоразу в ширших масштабах. 

Проблема прихованого піару не зникне, доки він залишається ефективним інструментом для завоювання лояльності виборців та не має жодних наслідків. Способами врегулювання можуть бути, до прикладу, заборона участі депутатів у подібних організаціях або вимога до громадських об’єднань, що пов’язані з політиками, публікувати детальні фінансові звіти. 

До того ж, захист навчальних закладів від недобросовісного піару можливий завдяки посиленню відповідальності політиків за порушення Закону «Про освіту», адже наразі увага до цих випадків менша.

Аміна Лікар, «Чесно.Київ»

Читайте також:

Теги: депутат Олексій Гончаренко партії фінансування Сергій Лабазюк За майбутнє

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малозабезпечені сім’ї отримають зимову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень
Зимова допомога від Мінсоцполітики: хто отримає та коли розпочнуться виплати
30 жовтня, 05:44
Політична криза у Франції не зупинила економіку: ВВП зріс на 0,5%
Франція зафіксувала економічне диво
30 жовтня, 13:27
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
4 листопада, 22:21
 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
5 листопада, 05:08
Кім Чен Ин заборонив туристам та гідам у КНДР вживати іноземні вирази
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
5 листопада, 21:55
Вагенкнехт оголосила про відхід з посади лідера BSW
Німецька «подруга Путіна» Вагенкнехт покидає керівництво власної партії
10 листопада, 16:39
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
Мерц закликає використовувати заморожені російські активи для підтримки України
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
15 листопада, 02:52
Президент запевнив, що буде повне забезпечення соціальних видатків держави
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
24 листопада, 19:47

Політика

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального
Комітет Ради затвердив рішення щодо детінізації ринку пального
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
Віцепремʼєрка – міністерка культури Бережна отримала нову заступницю: досьє
Віцепремʼєрка – міністерка культури Бережна отримала нову заступницю: досьє

Публікації

Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова під час зустрічі у Москві 6 серпня 2025 року
Путін дурить голову всім. Про справжній замисел «мирного плану»
Вчора, 22:45
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
25 листопада, 21:00
Винищувачі Rafale Повітряних сил Єгипту
Винищувач Rafale: «третій кит» майбутньої української військової авіації
25 листопада, 17:30
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
25 листопада, 12:00
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним?
21 листопада, 21:05

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua