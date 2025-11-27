«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»

Нардеп з фракції «Європейської солідарності: «Прийняти беззастережну капітуляцію Російської Федерації». Звісно, це класний план. Тільки в нас трішки інша ситуація»

Україна не отримає ідеального мирного плану закінчення російсько-української війни. Ба більше, якщо не підписати угоду зараз, то через пів року її пункти можуть бути значно гіршими, ніж зараз. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.



За словами депутата, нині представлений мирний план США є «абсолютно нормальним стартом для перемовин».

«Просто в суспільстві є така думка, що мирний план як би підтримувати не можна, бо це буде зрадою і капітуляцією. Відповідно всі, хто його підтримує, – зрадники. Тому багато людей навіть бояться висловити свою думку. А я кажу, що це не зрада і не капітуляція, а документ, в якому є проблемні питання і речі, з якими ми маємо категорично бути незгодні. Але, в цілому, це – абсолютно нормальний старт для перемовин», – стверджує Гончаренко.

Парламентар зазначив, що Україна зможе отримати ідеальний мирний план, коли «наші танки будуть під Москвою».

«Просто очікувати, що нам одразу принесуть документ, який нам буде повністю подобатися, можна тільки, коли наші танки будуть під Москвою. І взагалі тоді мирний план буде складатися з одного пункту: «Прийняти беззастережну капітуляцію Російської Федерації». Звісно, це класний буде план і ми всі будемо йому плескати. Тільки в нас трішки інша ситуація», – пояснив він.

Коментуючи майбутнє парламентське голосування за ухвалення мирної угоди, депутат каже, що не впевнений, чи підтримають угоду українські депутати.

«Я не можу казати загалом, бо треба бачити конкретний документ, який буде винесений на голосування. Умовно кажучи, якщо ця сесія Верховної Ради відбуватиметься одночасно із засіданням американського Конгресу, який проголосує і ратифікує справжні безпекові гарантії для України, – то це одна картинка і одне відношення до процесу.Якщо ж депутатам роздадуть якийсь папірець за взірцем Будапештського меморандуму без реальних безпекових гарантій – це буде інше ставлення до ситуації. Тут дуже багато невідомих», – зазначив він.

Гончаренко підкреслив, що ідеального мирного плану для України «не буде». «І що мене дуже непокоїть: якщо зараз все закінчиться нічим, через три чи шість місяців в нас буде ще гірший план», – каже політик.

Парламентар навів історію з колишнім очільником американської армії генерал Марком Міллі, який після звільнення Херсону пропонував сісти за стіл переговорів.

«Три роки тому, приблизно в ці дні, тоді ще очільником американської армії генерал Марк Міллі після того, як ми звільнили Херсон, вийшов і сказав: «Зараз – найкращий час для України сісти за стіл переговорів». Не пам’ятаю, чи оголосили його у нас «російською консервою», але негідником назвали точно та ще й наскаржились на нього Байдену, який попросив його більше нічого політичного не коментувати», – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.