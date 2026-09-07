Маск підтримав німецьких ультраправих після перемоги на виборах

Раніше речник німецького уряду Крістіан Гоффманн звинувачував Ілона Маска у втручанні у вибори

Мільярдер назвав результат «хорошим», а місцевий лідер «Альтернативи для Німеччини» подякував йому за підтримку

Американський мільярдер Ілон Маск привітав ультраправу «Альтернативу для Німеччини» з перемогою на виборах до земельного парламенту Саксонії-Ангальт. Про це повідомляє Spiegel, пише «Главком».

Маск відреагував на допис співлідерки «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель у соцмережі X, де вона вітала місцевого лідера партії Ульріха Зігмунда з результатом виборів. Американський мільярдер залишив під публікацією короткий коментар: «Хороший результат».

Зігмунд відповів Маску, подякувавши за підтримку та його погляди на політичні події.

«Якщо ми тут, у Саксонії-Ангальт, візьмемо на себе відповідальність, буду радий сильній та конструктивній співпраці. Німеччина тоді знов стане місцем, куди варто інвестувати», – написав політик.

За попередніми результатами виборів, «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу в Саксонії-Ангальт. Водночас партія не отримала абсолютної більшості, на яку розраховувала.

Важливим для подальшого формування земельного уряду став результат лівопопулістської партії Сари Вагенкнехт. Політсила подолала прохідний бар'єр із результатом 5,3%, що може вплинути на можливі коаліційні домовленості.

Після появи перших прогнозів про перемогу «Альтернативи для Німеччини» представники кількох політичних сил назвали результати виборів «поворотним моментом» для Німеччини.

Ці вибори можуть стати першими, після яких земельний уряд очолить представник «Альтернативи для Німеччини».

Водночас напередодні виборів понад половина німців заявляли, що впевнена перемога «Альтернативи для Німеччини» в Саксонії-Ангальт може становити загрозу для демократії.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск уже публічно підтримував «Альтернативу для Німеччини» та закликав німців голосувати за ультраправу партію. У Берліні такі заяви розцінили як спробу вплинути на виборчий процес.