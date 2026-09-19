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У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
Як стверджує ЦВК, явка на виборах у Росії 19 вересня становила 44,38%
фото з відкритих джерел

За даними пропагандистів, кількість тих, хто проголосував в електронному форматі на виборах у РФ, стала рекордною

У Росії завершився другий день голосування на виборах до Держдуми. За даними Центральної виборчої комісії, явка становила 44,38%. Як свідчать екзитполи, лідирує партія Путіна. У неї зараз 53,5%, тоді як у другого місця – лише 14,5%. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними пропагандистів, кількість тих, хто проголосував в електронному форматі на виборах у РФ, стала рекордною для Єдиного дня голосування. Таких виборців – понад 5,8 млн.

У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми фото 1

Громадський штаб зі спостереження за виборами в Москві відвідали близько 500 іноземних гостей.

Також, за даними ЗМІ, спостерігачі від країн СНД назвали безпрецедентними заходи безпеки на виборах у РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до громадян РФ напередодні виборів депутатів Державної думи, голосування на яких триватиме з 18 до 20 вересня. Він закликав росіян взяти участь у виборах та заявив, що їхній вибір має продемонструвати підтримку російських військових.

Голосування на виборах депутатів Держдуми IX скликання відбуватиметься протягом трьох днів – 18, 19 та 20 вересня. Загалом росіяни обиратимуть 450 депутатів: 225 – за партійними списками, ще стільки ж – в одномандатних округах. До федерального бюлетеня увійшли десять партій.

Формально вибори указом Путіна призначені на 20 вересня, однак російська Центральна виборча комісія встановила триденне голосування – з 18 до 20 вересня.

До слова, антирейтинг російської партії влади «Єдина Росія» продовжує зростати напередодні виборів до Державної думи. Уже понад чверть опитаних росіян заявили, що за жодних обставин не готові підтримати політичну силу, яку пов'язують із Володимиром Путіним. 

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Теги: росія вибори путін партії диктатор росіяни

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