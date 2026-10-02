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«Порошенківці» почали схиляти Зеленського до нових Мінських угод

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Порошенківці» почали схиляти Зеленського до нових Мінських угод
Гончаренко заявив, що Росія нині зацікавлена у знятті санкцій з енергоресурсів і відновленні торгівлі
фото: «Суспільне Одеса»

Нардеп Гончаренко: «Коли ми підписали Мінські домовленості. Це був розумний хід»

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко закликав владу виступити за зняття санкцій з Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяви в соцмережах.

Гончаренко заявив, що Росія нібито нині зацікавлена у знятті санкцій з енергоресурсів і відновленні торгівлі. Він також стверджує, що частина західного бізнесу вже повертається на російський ринок, а інтереси грошей та низьких цін на енергоносії можуть переважати над політичними цінностями.

«Санкції з Росії все одно знімуть, то, може, не будьмо дурнями й спробуймо цим скористатися? Наприклад, самі виступімо за зняття санкцій з Росії в обмін на припинення будь-яких далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій ділянкою фронту на Донбасі. Ми збережемо економіку (хоч якусь); збережемо наші міста (Київ, Одесу, Харків, Дніпро); збережемо життя багатьох людей; зупинимо відтік людей. Так, мінус у тому, що в росіян почнуть з'являтися більші доходи й більше грошей на війну», – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, потрібно почати домовлятися з РФ – спершу про припинення ударів по школах, портах і підприємствах, а згодом – про ширше припинення бойових дій.

Гончаренко також запропонував обговорювати нейтральний статус України, заявивши, що членство в НАТО наразі не гарантоване. Водночас він виступив за продовження співпраці з Альянсом, переозброєння української армії та створення європейського бюджету для її фінансування.

Мінські домовленості – це серія політичних та дипломатичних угод, підписаних у 2014-2015 роках у Мінську задля припинення гарячої фази війни на сході України. Вони не мали статусу міжнародно-правових договорів і не були ратифіковані Верховною Радою України.

Серед можливих поступок Росії нардеп назвав зняття санкцій, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Питання окупованих територій, на його думку, можна було б вирішувати після досягнення домовленостей щодо припинення ударів та звуження зони бойових дій. Серед варіантів він назвав припинення вогню по лінії фронту, створення нейтральної зони та можливе відведення українських і російських військ під контролем ООН.

Зокрема, Гончаренко закликав шукати компроміси у питаннях мови, історичної пам’яті та церкви, зокрема не виключаючи ширшого використання російської мови та діяльності релігійних громад. «Коли ми підписали Мінські домовленості. Це був розумний хід. Ми вистояли як країна. Зараз потрібно шукати нову можливість зупинити війну», – наголосив Гончаренко.

«Порошенківці» почали схиляти Зеленського до нових Мінських угод фото 1

Водночас Володимир Вʼятрович від «Європейської солідарності» розкритикував пропозиції Гончаренка: «Те, що пропонує Олексій Гончаренко – це не домовлятися, а благати пощади, добровільно підставляючи горло під ніж убивці. Таке вже було сто років тому. Більше не буде!».

Нагадаємо, спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що США наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, орієнтиром підписання угоди може стати «Стамбульська протокольна угода». Аналітики ISW зазначили, що угода на основі Стамбульських переговорів, означає повну капітуляцію України.

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Теги: переговори Олексій Гончаренко війна

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