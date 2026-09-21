Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати

«Єдина Росія» набрала майже 57%, а в Чечні Кадиров отримує понад 99%

За даними Центральної виборчої комісії Росії, після обробки майже третини протоколів «Єдина Росія» отримує 56,97% голосів на виборах до Державної думи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ЦВК РФ та «Агентство».

Голосування до Державної думи тривало три дні – з 18 до 20 вересня. Росіяни обирали 450 депутатів: 225 місць розподіляють за партійними списками, ще 225 – в одномандатних округах.

Коли опрацювали 32,92% протоколів, результати п'яти партій, які долають виборчий бар'єр, мали такий вигляд:

«Єдина Росія» – 56,97%;

КПРФ – 13,95%;

ЛДПР – 9,26%;

«Нові люди» – 8,06%;

«Справедлива Росія» – 5,22%.

Для порівняння, на виборах до Державної думи у 2021 році «Єдина Росія» отримала 49,82% голосів. Тоді КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Нові люди» – 5,32%, а «Справедлива Росія» – 7,46%.

Нинішній показник партії влади вже перевищує результат п'ятирічної давності більш ніж на сім відсоткових пунктів. Остаточні цифри ще можуть змінитися після підрахунку решти бюлетенів.

«Єдина Росія» претендує на конституційну більшість

У чинному скликанні Держдуми в «Єдиної Росії» було 324 мандати, і за попереднім розподілом голосів партія може зберегти більшість, необхідну для змін до Конституції. За даними «Інтерфаксу», коли опрацювали майже чверть бюлетенів, кандидати партії лідирували у 181 одномандатному окрузі, а за федеральним списком вона могла отримати ще близько 125 місць.

Для конституційної більшості в Державній думі потрібен щонайменше 301 мандат. Частина місць також може бути розподілена після перерозподілу голосів партій, які не подолають бар'єр.

Водночас перші офіційні показники виявилися значно вищими за дані провладних екзитполів: Всеросійський центр вивчення громадської думки оцінював результат «Єдиної Росії» у 49,4%, а Інститут соціального маркетингу – у 52,8%. За даними «Агентства», обидві соціологічні служби заздалегідь попереджали, що підсумковий показник може бути вищим, оскільки їхні опитування не охоплювали частину прикордонних і анексованих регіонів, окремі республіки Північного Кавказу, віддалені північні території, а також військових і виборців, які голосували дистанційно.

Спостерігачі повідомляють про порушення

За даними «Агентства», у Москві через збій електронної системи списків виборці на частині дільниць кілька годин чекали на паперовий бюлетень; заступник голови Мосміськвиборчкому пояснив збій зовнішніми кібератаками.

Інший тренд кампанії – масове відсторонення спостерігачів під різними приводами: КПРФ станом на ранок другого дня голосування повідомляла щонайменше про 1175 таких випадків. Електоральні експерти охарактеризували ситуацію як безпрецедентний тиск, а на Далекому Сході й у Сибіру спостерігачі фіксували незвично багато повідомлень про розкриті сейфи й пакети з бюлетенями, переклеєні пломби та проблеми з підписами й печатками.

Подібні сигнали лунали ще до старту голосування: «Главком» писав про перші повідомлення про тиск на спостерігачів і недопуск їх до роботи.

Явка зросла порівняно з 2021 роком

За попередніми даними російської ЦВК, загальна явка на виборах становила 56,66% – порівняно з 51,72% п'ять років тому, тобто майже на п'ять відсоткових пунктів більше. За оцінками «Комерсанту», на які посилається «Агентство», з урахуванням бюлетенів, що не встигли потрапити в статистику до закриття дільниць, підсумкова явка може перевищити 60%.

Вибори до Державної думи стали першими парламентськими в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Напередодні голосування Володимир Путін закликав росіян прийти на дільниці та заявив, що їхній вибір має продемонструвати, що армію підтримують мільйони людей.

У Чечні Кадиров набирає понад 99%

Паралельно в Росії відбувалися вибори глав восьми регіонів. За попередніми даними, чинні керівники або виконувачі обов'язків зберігають лідерство в усіх восьми суб'єктах.

У Чечні чинний глава регіону Рамзан Кадиров, коли опрацювали 2,4% протоколів, отримує 99,64% голосів. Кандидат від «Справедливої Росії» Ісмаїл Денільханов набирає 0,16%, представник КПРФ Халід Накаєв – 0,15%.

Водночас явка в Чечні, за даними місцевої виборчої комісії, станом на 18:00 20 вересня становила 93,98% – на той момент проголосували 825 348 виборців. Це проміжний показник: дільниці закрилися о 20:00, а пізніших даних про явку на момент підготовки матеріалу не оприлюднили.

Раніше повідомлялося про можливі порушення під час голосування в Чечні. Зокрема, видання «Важные истории» заявляли про аномально велику кількість бюлетенів на частині дільниць у перший день виборів. Правозахисники також повідомляли про перевірки жителів напередодні голосування та організовані походи батьків школярів на виборчі дільниці.

Нагадаємо, перед завершенням голосування «Главком» повідомляв про перші дані екзитполів: за оцінками двох російських соціологічних служб, «Єдина Росія» мала отримати близько половини голосів, а до Державної думи проходили п'ять партій. Після початку офіційного підрахунку показники партії влади виявилися вищими за ці прогнози.