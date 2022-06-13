Окупанти примушували кримчан записувати відео на підтримку «спецоперації» – Чубаров

Вже понад 50 протоколів складено у Криму за антивоєнні акції

Росія у окупованому Криму на тлі загарбницької війни проти України посилила пропаганду та репресії. Аби контролювати спротив жителів окупованого півострова війні, Росія «працює» у декількох напрямках. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, за словами кримськотатарського політика, Росія посилила інформаційно-психологічний тиск у Криму та активізувала пропаганду.

«Вони (росіяни – ред.) створили цілі загони активістів, які з телефонами ходили по різних підприємцях, керівниках бюджетних закладів, головах «місцевих рад» середнього і низового рівня і змушували їх на відео записувати схвалення позиції Путіна, проведення так званої «спеціальної воєнної операції» проти України. Особливо завзято вони це робили у перші два місяці повномасштабної війни. Завдання – створити ілюзію, що нібито все суспільство це підтримує», – зазначив Чубаров.

Також, як зазначив політик, Росія продовжує репресії кримських татар та етнічних українців. І саме для залякування людей, які не підтримують війну, Росія внесла зміни до Кримінального кодексу, запровадивши покарання за «дискредитацію Збройних сил РФ»

«Продовжуються переслідування кримських татар та етнічних українців. При цьому, з метою попередження будь-яких проявів невдоволення, 4 березня до Кримінального кодексу РФ була введена стаття, що карає за «публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів РФ», – сказав він.

Чубаров нагадав, що першим, кого притягнули за статтею про «дискредитацію Збройних сил РФ», був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв. Окрім нього, ще десятки людей у Криму отримали протоколи за цією ж статтею.

«Просто за те, що він посмів констатувати, що російські військові вбивають людей на сусідніх з Кримом територіях. За це він отримав кілька діб ув’язнення і мусив заплатити штраф. Це був показовий процес, аби продемонструвати усім, що не можна нічого поганого говорити про російську армію. До того ж, за нашими даними та повідомленнями правозахисних організацій, у Криму вже складено щонайменше 50 адміністративних протоколів за антивоєнні акції», – сказав Чубаров.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що широкомасштабна війна не зупинила конвеєр судилищ, що відбуваються у Південному окружному військовому суді РФ у Ростові-на-Дону. Саме у цьому суді розглядаються всі справи, пов'язані зі звинуваченням кримських татар у тероризмі чи екстремізмі. Тривають «судові процеси» і о окупованому Криму

«Суд» саджає людей на 13, 17, 19 років ув'язнення. На жаль, після 24 лютого стала неможливою присутність українських консулів у «судах» на території РФ. Раніше їхнє перебування у залі «суду» з подякою сприймалося політв'язнями як форма особливого зв'язку зі своєю державою. Тепер і цей зв'язок обірваний.

У Криму далі відбуваються судові засідання у раніше порушених справах проти кримських татар. Одна з таких – проти першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і двох молодих активістів, Асана і Азіза Ахтемових. Їх затримали і незаконно арештували 3-4 вересня 2021 року, після того, як Наріман Джелял повернувся до Криму з заходів Кримської платформи у Києві, у яких він брав участь як член Меджлісу», – зазначив політик.

Нагадаємо, раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тис. рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів. Відповідний допис у «Вконтакте» Жебелєв розмістив 26 березня. Чоловік також процитував слова Путіна, який заявив, що «специальная военная операция идёт строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются».

Також жителька російської Тули отримала штраф за зрив наліпки наклейки «Z» з експонату військової техніки у місцевому музеї. Суд вирішив, що своїми діями жінка «підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції».



