Чубаров: прагнення України до НАТО і ЄС наближає повернення Криму



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

«Україна, зміцнюючись на шляху до НАТО та ЄС, наближає повернення Криму», - заявив Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров вважає, що внесення змін до Конституції України про курс країни до НАТО і ЄС наближає повернення Криму.

Про це Чубаров сказав у коментарі «Крим.Реалії».

«Прагнення України до НАТО і Європейського союзу буде зобов'язувати державу при вирішенні всіх питань, починаючи з реабілітаційних, у післяокупаційний період. Одночасно буде розроблятися законодавство, яке створюватиме максимальну збалансованість у вирішенні кримських питань. Простіше кажучи, Україна, зміцнюючись на шляху до НАТО та ЄС, наближає повернення Криму», - заявив Чубаров.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.

Того ж дня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про закріплення в Конституції курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО.