ЦВК дозволила виготовити на полярній станції бюлетені для голосування



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На полярній станції буде 35 бюлетенів, що на 0,5% перевищує кількість виборців

Рішення було прийняте як виняток

Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України, виготовити 35 виборчих бюлетенів для голосування на виборах президента.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, таке рішення було прийняте як виняток.

«Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії з виборів президента України спеціальної виборчої дільниці №801052 територіального виборчого округу №223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для чергових виборів президента України для голосування в день виборів безпосередньо цією комісією в кількості 35 штук», - йдеться в повідомленні.

У Комісії уточнили, що така кількість бюлетенів на 0,5% перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці.

Нагадаємо, якщо скласти всі виборчі бюлетені, надруковані до виборів президента України 31 березня, в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км.

До слова, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру.