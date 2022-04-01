Данілов про вибухи у Бєлгороді: це може бути по всій Росії

У ніч з 31 березня на 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа і вибухи на нафтобазі

Секретар РНБО прокоментував вибухи на нафтобазі у російському місті

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував вибухи на нафтобазі у російському Бєлгороді. Він підкреслив, що Україна не має відношення до інциденту.

«Подія у них (в Росії - ред) вранці вибух на нафтобазі. Вони кажуть, що ми це зробили. Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ», – сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО також відповів представнику Кремля Дмитру Пєскову, який заявив, що вибух на нафтобазі у Бєлгороді «не сприяє» переговорам України та Росії.

«Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?» – додав Данілов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, хто відповідає за вибухи у Бєлгороді.

«За те, що відбувається на території російської федерації, несе відповідальність керівництво РФ і їм потрібно розбиратися, що відбувається в Бєлгороді», – наголосив він.

Так само Міноборони прокоментувало підрив нафтобази у Бєлгороді: «Україна не несе відповідальності за прорахунки й катастрофи в РФ».

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація. За словами Новікова, який займає посаду першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ, такі «окремо взяті провокації» не повинні впливати на глобальні речі, на кшталт українсько-російських переговорів.