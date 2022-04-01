Кремль заявив, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода вплине на переговори

Речник Путіна Пєсков відмовився визнавати причиною пожежі у Бєлгороді авіаудар ЗСУ, але пообіцяв, що пожежа все одно вплине на російсько-українські переговори

Речник президента Росії відмовився підтвердити версію про авіаудар українських гелікоптерів по бєлгородській нафтобазі

Президент Росії Володимир Путін уже отримав інформацію про інцидент у Бєлгороді. Про це журналістам заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, пише видання «Інтерфакс».

За словами Пєскова, пожежа на бєлгородській нафтобазі – «це, безумовно, не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів».

Разом з тим, Кремль відмовився називати цей інцидент «авіаударом Збройних сил України», як це вже зробила місцева влада. «Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. […] А щодо того, що сталося, то оцінки все-таки повинні давати не ми, а наші силові відомства», – пояснив позицію Путіна його речник.

Хоча, додав Пєсков, перевага російських збройних сил у війні проти України, «є абсолютним фактом, це справді так».

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.