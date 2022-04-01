Кремль заявив, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода вплине на переговори
Речник президента Росії відмовився підтвердити версію про авіаудар українських гелікоптерів по бєлгородській нафтобазі
Президент Росії Володимир Путін уже отримав інформацію про інцидент у Бєлгороді. Про це журналістам заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, пише видання «Інтерфакс».
За словами Пєскова, пожежа на бєлгородській нафтобазі – «це, безумовно, не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів».
Разом з тим, Кремль відмовився називати цей інцидент «авіаударом Збройних сил України», як це вже зробила місцева влада. «Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. […] А щодо того, що сталося, то оцінки все-таки повинні давати не ми, а наші силові відомства», – пояснив позицію Путіна його речник.
Хоча, додав Пєсков, перевага російських збройних сил у війні проти України, «є абсолютним фактом, це справді так».
Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.
Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.
Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.
Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.
Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.