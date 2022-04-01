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    Кличко закликав біженців-киян поки не повертатися додому

    Мер Віталій Кличко попереджає, що в Києві досі небезпечно - Кличко закликав біженців-киян поки не повертатися додому
    Мер Віталій Кличко попереджає, що в Києві досі небезпечно

    Мер Києва попереджає, що у Києві зберігається ризик загинути

    Поблизу Києва тривають серйозні бої, тому життя містян все ще під загрозою. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

    Як пише Reuters, міський голова закликав жителів поки що не повертатися до Києва, оскільки на північ і схід від столиці точаться «великі» бої.

    «Ризик загинути досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи часу», – сказав Кличко.

    Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

    Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, найближчими днями там очікуються запеклі бої.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна кияни окупація #stoprussia
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    Кличко закликав біженців-киян поки не повертатися додому