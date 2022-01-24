Данілов відреагував на дані про «намісника Путіна»: оголосіть всіх, буде цікавіше

У МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Євгена Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну

За словами секретаря РНБО, в Україні знають, що таке «п’ята колона»

Секретар РНБО Олексій Данілов не вважає сенсацією дані розвідки Великої Британії щодо «п’ятої колони», адже розвідка України знає імена всіх «прибічників» РФ. Про це Данілов сказав в інтерв'ю «BBC News Україна».

«Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв (колишній народний депутат Євген Мураєв, якому належить телеканал «Наш», – ред.), інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде», – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, в Україні знають, що таке «п’ята колона», у зв’язку з чим одразу було прийнято рішення щодо заборони мовлення телеканалів, які застосовувалися, як засіб пропаганди Російської Федерації на території нашої країни.

Раніше у МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному пресрелізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв заперечує свою проросійську позицію та зв'язки із Кремлем.

В Офісі президента закликали серйозно поставитися до даної інформації, але самого Мураєва назвали «смішною фігурою».

Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.