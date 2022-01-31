Радбез ООН: постпред Росії процитував Зеленського і втік із засідання

Василь Небензя залишив засідання Ради безпеки ООН після того, як згадав Зеленського

Раніше Зеленський розкритикував Захід, який постійно попереджає про загрозу нової російської агресії

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя залишив засідання Ради безпеки ООН. Нібито, через зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це йшлося під час засідання Радбезу ООН.

«Ми не могли перенести цю зустріч через щільний графік генсекретаря. Я мушу йти», – заявив Небензя.

Крім того, представник від Росії на засіданні ООН процитував слова Зеленського про те, що немає жодної загрози військового вторгнення. Небензя нагадав, що навіть президент України Володимир Зеленський просив західні країни не нагнітати істерику навколо перебування російських військ біля кордону.

«Перед мною лежать висловлювання українських офіційних осіб про відсутність військової загрози збоку Росії. Це окрема, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Резніков і сам президент Зеленський, які прямо кажуть, що вони не бачать тієї активності (військової – ред.)», – резюмував Ненбезя.

Одразу після того, як Небензя покинув засідання – слово було передано представнику України при ООН Сергію Кислиці.

Перед цим постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Російська Федерація має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових.

Засідання Ради безпеки ООН відбулося у Нью-Йорку 31 січня. Зустріч проводиться за поданням США на запит України.

За проведення засідання проголосували 10 учасників засідання, двоє проти, троє утрималися. Проти проголосували Росія та Китай. До участі у засідання запрошено делегації України, Польщі, Литви та Білорусі.

У неділю постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв’ю ЗМІ зазначила, що засідання Ради Безпеки – «це ще одна можливість знайти дипломатичний вихід для росіян».

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».