Секретар РНБО на 99,9% впевнений, хто стоїть за кібератакою на Україну

Секретар РНБО України Олексій Данілов впевнений, що за останньою масштабною кібератакою на Україну стоїть РФ

Цієї ночі хакери атакували близько 70 сайтів органів влади

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на 99,9% впевнений, що за останньою масштабною кібератакою на українські урядові сайти стоїть саме Росія. Про це він заявив у коментарі британському телеканалу Sky News.

«Ми можемо чітко відстежити їхні сліди. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії», – сказав Данілов.

Він також додав, що на 99,9% впевнений, що Росія стоїть за цією кібератакою.

«Я на 99,9% впевнений», – відповів Данілов, на питання, чи вважає він, що за кібератакою стоїть Росія.

За його словами, цей кібернапад розпочався о другій годині ночі за місцевим часом у п'ятницю, і лише через одну годину про це вже повідомили російські ЗМІ.

Як відомо, цієї ночі хакери атакували близько 70 сайтів органів влади. Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.