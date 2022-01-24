«Можливості є». Данілов не виключає точкові удари по Росії у відповідь на вторгнення

В України є чітке розуміння того, як вона діятиме у разі повномасштабного вторгнення з боку РФ, запевнив Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов не заперечує точкові удари по Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на нашу територію. Як заявив Данілов в інтерв'ю «BBC News Україна», для такої відповіді в України «є можливості».

Секретар РНБО пояснив, в України є чітке розуміння того, як вона діятиме у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

«У нас є чітке розуміння, чим ми будемо займатися. Чи маємо ми можливості – можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей – можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо», – відповів секретар РНБО на питання про те, чи розглядає Україна у разі військової агресії Росії можливість завдання ударів по інфраструктурі і воєнним об'єктам на території РФ.

Водночас Данілов додав, що у разі можливої війни з Росією Україна може розраховувати на підтримку з боку своїх союзників.

«У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати – враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі», – додав секретар РНБО.

Зазначимо, сьогодні після засідання РНБО Данілов заявив на брифінгу, коментуючи загрозу вторгнення РФ, що ситуація наразі «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає.

До слова, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.